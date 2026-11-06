Обвинението срещу Славчо Мегерев е за предумишлено убийство, разследването продължава
Оръжието, с което е застрелян пловдивският бизнесмен, е намерено, съобщиха от полицията с разрешение на наблюдаващия прокурор
Огнестрелното оръжие, с което е извършено убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, е открито. Това потвърдиха официално от полицията и Окръжната прокуратура в Пловдив.
Както „Под тепето“ съобщи по-рано по неофициална информация оръжието е намерено, но прокуратурата все още не даваше подробности.
От МВР съобщиха, че находката е установена в рамките на досъдебното производство, но засега не предоставят подробности заради активните действия по разследването. Съобщението е разпространено с разрешението на наблюдаващия прокурор.
Славчо Мегерев мълчи пред разследващите и съда, оръжието на убийството още не е открито
От прокуратурата припомнят, че на 1 октомври 2026 г. Славчо Мегерев, на 51 години, е привлечен като обвиняем за това, че на 30 септември в Пловдив умишлено е умъртвил Илиян Филипов, на 53 години. Обвинението е за предумишлено убийство – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 115 от Наказателния кодекс.
Адвокатът на Мегерев: Той е изкупителна жертва
Към момента по досъдебното производство продължават действията по разследването. Мегерев е с мярка за неотклонение „задържане под стража“, взета от съда.
И от полицията, и от прокуратурата уточняват, че не се предвиждат допълнителни изявления по темата.