Полицията е извършила проверка по стандартната процедура, не е установена опасност

Работещи и посетители в мол „Пловдив“ са били евакуирани тази сутрин след получен заплашителен имейл за наличие на взривно устройство. От пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Пловдив потвърдиха пред Под тепето, че е постъпило заплашително електронно съобщение и е приложена стандартната процедура за реагиране.

Полицията е извършила проверка на място. След действията на органите на реда управата на съответния обект преценява дали да продължи работа.

От полицията уточниха, че подобни заплашителни имейли с притеснителна информация са получени и в други населени места в страната днес. По всички сигнали се реагира по установения ред.

сниимка: архив от учение/Под тепето