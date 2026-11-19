Апелативният съд в Пловдив решава днес дали 42-годишният Атанас Дечев ще остане зад решетките. Според прокуратурата той е следил бизнесмена във вечерта на убийството

Апелативният съд в Пловдив ще разгледа днес жалбата на Атанас Дечев срещу наложената му най-тежка мярка за неотклонение „задържане под стража“. 42-годишният пазарджиклия е вторият обвиняем по делото за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, извършено на 30 септември в Пловдив.

Дечев беше оставен за постоянно в ареста с определение на Окръжния съд от 13 ноември. Защитата му настоява за промяна на мярката, като адвокат Красимир Елдъров заяви, че клиентът му отрича да има отношение към обвинението.

При определянето на мярката окръжните магистрати приеха, че има достатъчно данни за обосновано предположение за съпричастност на Дечев към престъплението. Съдът отчете и опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление. Като аргумент бяха посочени свидетелски показания, подкрепящи тезата на прокуратурата за оказвана логистична помощ на сочения за физически извършител Славчо Мегеров.

Двама свидетели сочат риск Дечев да се укрие

След заседанието миналата седмица наблюдаващият прокурор Димитър Молев разкри пред медиите, че логистичната подкрепа се е изразявала в предаване на информация за убития. По думите му Дечев е следял Филипов във вечерта на убийството.

Защитникът Красимир Елдъров обаче постави под съмнение доказателствата за съзнателно участие на клиента му в престъплението. Адвокатът посочи, че няма преки свидетели за участието на Дечев и че не е установено той да е знаел какво предстои да извърши Мегеров.

По данни на полицията Дечев е бил част от криминалната група „Монопола“, действала в Пазарджишко преди около 15 години. При първото разглеждане на мярката стана ясно още, че той има семейство и две малки деца, но съдът не прие това като основание за по-лека мярка.

Днес апелативните магистрати трябва да преценят дали да потвърдят задържането под стража, или да изменят мярката на обвиняемия.