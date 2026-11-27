Засадиха нови 50 млади широколистни и иглолистни дървета в зелената зона на ул. „Васил Левски“ и ул. „Никола Войновски“ в район Северен. Към инициативата на районната администрация се присъединиха служители на EVN Топлофикация и техните деца. В засаждането участваха районният кмет Венцислава Любенова, заместник-председателят на Съвета на директорите на дружеството Жанет Стойчева и екип на ОП „Градини и паркове“.

Активното участие на децата придаде и образователен характер на инициативата, насърчавайки отговорното отношение към природата и опазването на градската среда от ранна възраст.

„Съвместната акция с EVN Топлофикация е пример за успешното партньорство между районната администрация и бизнеса в реализирането на инициативи с обществена полза. Есенната залесителна кампания на район „Северен“ продължава, като целта ни е повече зеленина, прохлада и уют в жилищните квартали и междублоковите пространства. Нека пазим новозасадените дървета – те са част от бъдещия облик на нашия район“, съобщиха от районното кметство.