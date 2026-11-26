Предложението на „Марица 2021“ ЕООД за парцел от 521 кв. м в „Парк отдих и култура“ отново бе изтеглено от дневния ред на Общинския съвет без мотиви, точно 8 месеца след първия неуспешен опит

Кметът на Пловдив Костадин Димитров за втори път оттегли предложението си Община Пловдив да приеме дарение на имот от фирма „Марица 2021“ ЕООД – дружеството инвеститор на замразения жилищен комплекс до дигата на река Марица, срещу който жителите на „Марица Гардънс“ водят месеци наред битка.

С официално писмо до председателя на Общинския съвет Атанас Узунов градоначалникът уведомява, че изтегля точката (вх. № 26ХІ-498/17.11.2026 г.), с която се предвиждаше актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти и сключване на договор за дарение.

Става дума за поземлен имот с идентификатор 56784.501.1214, с площ от 521 кв. м, намиращ се в район „Северен“, местност „Парк отдих и култура“, с предназначение за второстепенна улица. Както и при предишния опит, в документа не са посочени мотиви за оттеглянето.

Защо се правят тези дарения?

За коректност следва да се отбележи, че подобни дарения на улична регулация са стандартна и законово изискуема процедура в строителния процес. Съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и наредбите на Община Пловдив, за да получи една нова сграда разрешение за ползване (Акт 16), тя задължително трябва да има осигурен транспортен достъп до улица – общинска собственост. В случаите, когато предвидената по план улица попада в частен терен, законът задължава инвеститора да прехвърли безвъзмездно имота на общината.

Именно фактът, че тази рутинна стъпка се спира за втори път от администрацията, показва, че общината не желае да придвижва съпътстващите процедури около комплекса, докато не приключат проверките за законността на самото строителство.

Повторение на сценария от март 2026 г.

Това е вторият случай, в който администрацията прави крачка назад по същата преписка. Първият опит дарението да мине през местния парламент беше на 25–26 март 2026 г. Тогава поредицата публикации и разследването на „Под тепето“ кой стои зад рисковия строеж край дигата на Марица осветиха факта, че инвеститорът дарява улици на общината, докато тече разследване.

В деня на сесията през март, на която бе предвидено и изслушване на представители на недоволните граждани от „Марица Гардънс“, кметът изненадващо оттегли точката.

Осем месеца по-късно, на 17 ноември, предложението за същия парцел от 521 кв. м бе входирано отново. След като казусът пак предизвика обществен отзвук в дните преди сесията, градоначалникът отново го изтегли от дневния ред.

Предисторията на казуса

Напрежението около строителството в непосредствена близост до коритото и дигата на река Марица избухна в началото на 2026 г., когато жители на съседния комплекс алармираха за риск от наводнения и унищожаване на зеления биокоридор.

В хода на развитието на случая:

През юни 2026 г. кметът Костадин Димитров издаде заповед за спиране на строителството заради установени несъответствия в устройствените планове и строителните книжа.

Административният съд в Пловдив, а впоследствие и Върховният административен съд оставиха в сила предварителното изпълнение на заповедта за спиране на строежа.

През октомври стана ясно, че Районната прокуратура е изпратила казуса със строежа до „Марица Гардънс“ в Окръжна прокуратура за проверка по компетентност.

Междувременно казусът със строежа до дигата на Марица се повтаря и продължава да предизвиква обществено внимание както заради устройствените решения и строителните книжа, така и заради действията на институциите по отношение на обекта.

снимка: архив Под тепето