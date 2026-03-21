Родители се отказват от елитните гимназии в полза на по-стойностни алтернативи
В търсене на училище, където възпитанието е на първо място, в Пловдив се откроява една образователна институция
На фона на засилената конкуренция между елитните гимназии все повече родители днес търсят не просто добро образование, а среда, която изгражда характер. Наскоро ви информирахме за утвърдения план прием за кандидатстване в средна образователна степен в града и областта за предстоящата 2026/2027 учебна година. Може да ги видите в статията
Накъде след 7. клас в Пловдив: Нови специалности в гимназиите
За все повече семейства обаче днес възпитанието се оказва по-важно от престижната диплома. Така изборът на училище все по-често се превръща не в надпревара за престиж, а в търсене на възпитание, ценности и посока. В Пловдив съществува училище, което предлага различна перспектива за средното образование и се явява алтернатива на конвенционалните гимназии. Това е Пловдивската духовна семинария „Св. св. Кирил и Методий“, която също обяви прием за учебната 2026/2027 година за момчета след 7. клас с добър успех и примерен морален облик.
Семинарията съчетава стандартното средно образование, утвърдено от Министерството на образованието и науката, с разширена специализирана подготовка. Учениците изучават четири езика, разширена история, църковно пеене и предмети като апологетика и литургика.
„Този подход развива не само знания, но и критично мислене, характер и увереност, които съпътстват възпитаниците през целия им живот“, подчертават от ръководството.
Учебното заведение предлага безплатен пансион, осигурен от Светия синод на Българската православна църква. Настаняването, храненето и обучението са на високо ниво, а условията за спорт и активен начин на живот осигуряват балансирано ежедневие.
Средата в семинарията поставя акцент върху дисциплина, уважение, етика и морални устои – ценности, които остават за цял живот и подпомагат формирането на зрели личности.
Учениците имат достъп до съвременна библиотека, компютърни кабинети, културни събития и поклоннически пътувания до свети места в страната и чужбина.
Необходими документи за кандидатстване са: молба до ректора, православно свидетелство за кръщение, свидетелство за завършено основно образование, препоръка от духовник, медицинско свидетелство и автобиография. Документите се приемат в канцеларията на семинарията, по пощата или на имейл: info-1690187@edu.mon.bg.
Всяка събота училището отваря врати за родители и кандидат-ученици, които желаят да се запознаят с условията и атмосферата на обучение.
Пловдивската духовна семинария предлага алтернатива на масовите гимназии, възпитавайки в нравствени и интелектуални устои.
6 коментари
Поредното свърталище на русофилчета.
Предвид завидното имотно състояние на „духовните“ ни отци, алтернативата на Семинарията не е за пренебрегване!
Рекламата платена ли е? Безплатна венчавка, пардон, такива неща все по-рядко се случват? Кръщене – все по-малко деца се раждат. Значи остава третото, но то съвсем не е безплатно.
Абсолютно вярно! Семинарията е много добро попадение, но……за тези които въобще могат да мислят и разбират за какво иде реч!!! За останалите…..остава само сдухването на децата и после едно голямо нищо!!!
Да научиш някой да извежда логически разсъждения базирани на философските критерий, да взима решения, а впоследствие и да определя отношението му към семейство бизнес партньори и обществен интерес воден от ценностите на Православието не е сдухване! Днес проявлението на морал воден от Православната етика е определено занемарено в името на материални придобивки сега и веднага!
Хахахахахаха, вестник Стършел е жив!!!!