Времето в Пловдив на 18 септември 2026 г.

Слънчев и топъл петък очаква Пловдив, температурите отново се повишават

Слънчево и топло ще бъде времето в Пловдив в петък, 18 септември. След по-хладните дни в средата на месеца температурите отново ще тръгнат нагоре.

През деня над града се очаква предимно слънчево време, с малка вероятност за валежи. Температурите ще бъдат типични за края на лятото, като в страната максималните стойности ще достигнат около 31 градуса.

Вятърът ще бъде слаб до умерен. Сутрешните часове ще бъдат по-хладни, но с напредването на деня бързо ще се затопля.

Прогнозата идва на фона на постепенно стабилизиране на времето след динамичното начало на септември. Според метеорологичните прогнози след 18 септември се очаква времето отново да стане по-променливо, с възможност за валежи и последващо захлаждане.

18 септември е и последният работен ден от седмицата, което означава, че пловдивчани могат да се възползват от топлия петък за разходка, събития на открито или вечер в Стария град.

В Пловдив на 18 септември залезът е малко след 19 часа, а продължителността на деня вече осезаемо намалява спрямо летните месеци.

снимка: Борислав Ждребев