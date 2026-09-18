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EVN: Наближава крайният срок за изпълнение на законовите изисквания за преминаване към дистанционен отчет

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:00ч, петък, 18 септември, 2026
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Над 93% от уредите за дялово разпределение в Пловдив вече са сменени с уреди с дистанционен отчет 

EVN Топлофикация още веднъж обръща внимание на всички свои клиенти, които все още не са преминали към дистанционен отчет, да направят това преди изтичане на законовия срок – 1 януари 2027 г . Най-подходящо е смяната да бъде направена преди началото на отоплителен сезон 2026/27 г.

Преминаването към дистанционен отчет не е само задължение, а предоставя и редица удобства за клиентите:

  • пълен ежемесечен отчет на всички уреди във Вашия имот и цялата сграда в един и същ ден
  • без изравнителни сметки
  • без посещение от отчетник в дома 
  • без служебно начисление при неосигурен достъп
  • месечен контрол на потреблението
  • без прогнозни начисления
  • възможност за наем или покупка на уредите спрямо опциите, които предлага избрания от клиентите търговец за дялово разпределение (ТДР).

Всеки клиент следва да се обърне към избрания в сградата търговец за дялово разпределение (ТДР), за да получи информация за реда и условията за смяна на уредите. Всеки уред трябва да е одобрен като тип от съответния ТДР. Вашият търговец е компетентен по всички въпроси относно закупуване, монтаж и/или пломбиране.

EVN Топлофикация напомня, че съгласно законодателството от 1 януари 2027 г. всички уреди за дялово разпределение на топлинна енергия в сгради – индивидуални разпределителни устройства (ИРУ), топломери и водомери за битова гореща вода – трябва да бъдат отчитани дистанционно.

Благодарение на действията на EVN Топлофикация и фирмите топлинни счетоводители, Пловдив е сред градовете с голям процент подменени уреди с дистанционен отчет – над 93%. 

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:00ч, петък, 18 септември, 2026
0 126 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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