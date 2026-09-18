Нов корпус за три групи отвори врати в детска градина „Буратино“

Нов корпус в детска градина „Буратино“ отвори врати за 15 септември. Той е за три групи, има физкултурен и музикален салон и е свързан с топла връзка с основната сграда на детското заведение. Кметът на Пловдив Костадин Димитров, кметът на район „Централен“ Георги Стаменов и директорът на ДГ „Буратино“ Кристина Йончева прерязаха символично лентата при откриването.

На тържеството присъстваха и ресорният заместник-кмет Пламен Панов, общинският съветник доктор Веселка Христамян, заместник-кметове от район „Централен“ и председателят на родителския актив Милчо Златев.

Водосвет за здраве бе отслужен от отец Тодор, а децата поздравиха гостите с песни и танцови изпълнения.

„Виждам любовта в очите на учителите към тези малчугани. Надявам се те да пораснат като добри хора и смели българи. Благодаря на всички, положили усилия за изграждането на новия корпус“, посочи в приветствието си кметът на Пловдив Костадин Димитров и пожела успех на екипа на ДГ „Буратино“.

Той подари на директора Кристина Йончева плакет на Пловдив в знак на признателност за грижите за децата през годините.

Директорът на детското заведение благодари на Костадин Димитров, на Георги Стаменов и на екипа си за подкрепата, опората и доверието.

„Надявам се да подготвим децата така, че да станат достойни българи. Нека заедно да продължим да правим всичко, което досега сме правили с огромната обич към нашите деца, с вяра и надежда в бъдещето“, каза Кристина Йончева.

Детската градина е сред най-големите в Пловдив и от години децата в нея се обучават по метода на Мария Монтесори. С новата пристройка капацитетът на детската градина ще бъде увеличен до над 300 места.

Новият корпус е построен с висококачествени материали, а покривът на цялата сграда е с подменена хидроизолация. Изградени са нови площадки за игра, съобразени със съвременните изисквания за безопасност. Дворното пространство е облагородено и озеленено, монтирана е и поливна система. Реконструирани са съществуващите детски съоръжения и са допълнени с нови, изработени от екологични материали.

Инвестицията възлиза на 2 120 697 лева с ДДС, като в нея влизат и средствата за оборудване на помещенията. 894 000 лева са осигурени по програмите на Министерството на образованието и науката за обновяване и модернизация на материалната база в училищата и детските градини, а останалата част от сумата е съфинансиране от Община Пловдив.