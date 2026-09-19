Любопитните рекорди, първи прояви и малко известни места в Пловдив ще бъдат в центъра на градска разходка тази събота

Маршрутът „Пловдив най-най-най“ започва в 10:00 часа от Седмия хълм, а негов водач ще бъде писателят и журналист Николай Илчевски – автор на книгата, дала името на обиколката.

Участниците ще тръгнат по следите на онова, което прави Пловдив „най“ – от най-старото и най-голямото до най-необичайното и понякога просто най-усмихващото. В маршрута са включени любопитни и не толкова познати места, свързани с местни рекорди, уникални събития и първи прояви.

Разходката обещава и истории, които трудно влизат в стандартния туристически разказ за града. Илчевски ще разказва за любопитни факти и детайли от миналото и настоящето на Пловдив, включително истории зад места и случки, които обичайно остават извън туристическите маршрути.

Инициативата е част от „Духовни маршрути в Пловдив“.

Кога: 19 септември 2026 г., събота, 10:00 ч.

Сборен пункт: Седмият хълм

Водач: Николай Илчевски

Следващите дати и маршрути може да проследите в статията „Духовни маршрути в Пловдив“ продължават и през есента с нови вълнуващи обиколки.