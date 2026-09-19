Времето в Пловдив на 19 септември 2026 г.

Слънчева събота с температури до 29 градуса очаква Пловдив

Слънчево и топло ще бъде времето в Пловдив в събота, 19 септември. Температурите ще се повишат до около 29 градуса, а сутринта ще бъде по-хладно с минимални стойности около 13–16 градуса.

През деня ще преобладава слънчево време, без съществени валежи. Вятърът ще бъде слаб, което ще допринася за усещането за спокойно и приятно време в града.

Около обяд температурите ще преминат 20 градуса, а в следобедните часове ще достигнат максималните си стойности – около 29 градуса. Вечерта ще захладнее, като около 21 часа се очакват температури около 22 градуса.

Слънцето ще изгрее около 7:04 часа, а залезът ще бъде около 19:24 часа, с малко над 12 часа светъл ден.

Съботата обещава подходящо време за разходки и събития на открито в Пловдив, преди следващите дни да донесат промяна в атмосферната обстановка.

снимка: Anastasia Prosenikova