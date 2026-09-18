Най-новото място за детски рождени дни в Пловдив

Около 10-годишна възраст интересите на децата започват да се променят, а изборът на подходящо място за рожден ден става по-труден. Те вече търсят не просто забавление, а преживяване, в което могат да участват активно заедно с приятелите си.

Една от възможностите са ескейп игрите – приключения на живо, в които участниците откриват улики, решават загадки и работят като екип, за да изпълнят определена мисия.

В Пловдив подобни рождени дни организира Kids Escape – място с тематични ескейп стаи, създадени специално за деца от 10 до 13 години.

Какво представляват игрите?

В „Карибски пирати: Прокълнатото съкровище“ децата попадат на борда на призрачен пиратски кораб. Те трябва да открият скрити предмети, да разкодират тайни съобщения и да разрешат поредица от свързани загадки. Разполагат с 60 минути, за да развалят проклятието и да отключат сандъка със съкровището.

Втората стая „Мисия Хогуортс“ ги пренася в училище за магия. По време на играта децата правят и развалят магии, разчитат необичайни символи и отключват мистериозни предмети. Целта им е да открият философския камък, преди той да попадне в грешни ръце.

Игрите се провеждат с аниматор, който следи развитието на мисията, насочва децата при необходимост и се грижи всички да участват.

Как протича рожденият ден?

След ескейп играта празникът продължава в отделна зала с време за пица, напитки и торта. Има включени и музика, допълнителни игри, както и снимки от партито.

При избора на пакет е добре предварително да се проверят общата продължителност на празника, максималният брой участници (приемат до 16 деца) и какво точно е включено в цената.

Защо форматът е подходящ за по-големи деца?

При ескейп игрите децата не са само публика. Те обсъждат решения, разпределят си задачи и заедно преминават през различните изпитания. Това прави формата подходящ за възрастта, в която обикновената анимация вече не е достатъчна, но желанието за игра и въображаеми приключения все още е силно.

Повече информация за игрите, пакетите и свободните часове може да бъде намерена на сайта на Kids Escape.