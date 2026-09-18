Коли превзеха Стария град: блокираха дори Хисар Капия

Сигнал за поредния проблем с автомобилите в Стария град на Пловдив получи „Под тепето“ от гражданин. Снимките, изпратени до редакцията, показват улица „Съборна“, по която паркираните автомобили са заели значителна част от пространството, предназначено за движение.

Особено впечатление прави кадърът от района на Хисар Капия, където автомобили са спрели непосредствено до една от най-разпознаваемите забележителности на Пловдив, блокирайки пътя за пешеходците и гледката.

Проблемът с достъпа и паркирането в Стария град не е нов. Районът е едновременно туристическа атракция, защитена историческа среда и действаща градска зона, което често създава конфликт между автомобилния трафик, живеещите и бизнеса от една страна и пешеходците и туристите от друга.

„Това ли е начинът, по който посрещаме туристите в Стария град?“, пита гражданинът, изпратил сигнала до редакцията.

Кадрите са от делничен ден и показват ситуацията в рамките на обичайния дневен туристически поток. На тях ясно се вижда и колко трудно е понякога да бъде запазен характерът на една от най-ценните исторически зони на Пловдив, когато калдъръмените улици се превръщат в паркинг.