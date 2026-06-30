Спад на резултатите от НВО след VII клас: По-слабо представяне по математика и леко понижение по БЕЛ

Предварителни данни сочат, че средният резултат по математика е намалял с над 4 точки спрямо миналата година.

Неофициални данни за резултатите от националното външно оценяване след VII клас през 2026 година сочат спад в представянето на учениците както по български език и литература, така и по математика.

Според информация, разпространена от платформата Данибон, която цитира народния представител Ангел Янчев, средният национален резултат по български език и литература е 55,28 точки от максимални 100. За сравнение, през 2025 г. седмокласниците са постигнали средно 55,91 точки, което означава понижение от 0,63 точки.

По-сериозен е спадът при математиката. Средният резултат тази година е 38,46 точки, докато през миналата година е бил 42,74 точки. Разликата е 4,28 точки.

Това означава, че средната успеваемост на национално ниво е около 55% по български език и литература и едва 38% по математика.

Към момента Министерството на образованието и науката не е публикувало официалните национални резултати от изпитите. Очаква се ведомството да излезе с подробна информация в следващите дни.

Данните, цитирани по-горе, бяха оповестени от народния представител Ангел Янчев, който е свързан с образователната сфера. До публикуването на официалната статистика от МОН те следва да се разглеждат като неофициална информация.