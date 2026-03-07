Наръчник за най-добрите частни градини и училища в Пловдив

Все повече родители под тепетата търсят образователна среда, която не просто да подготви децата им академично, но и да развие техните личностни качества, самостоятелност и увереност. Частните детски ясли, градини и училища в града предлагат именно това -индивидуален подход, модерни методи и атмосфера, в която всеки може да разгърне потенциала си.

Събрахме за вас няколко утвърдени места, които съчетават качествено образование с грижа, вдъхновение и внимание към детайла, както и покриват целия цикъл на обучение:

Частна детска градина „Андерсен“

От март месец Частна детска градина „Андерсен“ разширява своята дейност и вече предлага и яслена група – още една възможност за родителите, които търсят сигурна и качествена грижа за най-малките.

В условията на динамично развиваща се образователна среда, „Андерсен“ се утвърждава като модерно пространство, което съчетава високи академични стандарти, индивидуален подход и внимание към цялостното развитие на детето. Детското заведение приема деца на възраст от 1г.6м до 7 година,, като изгражда стабилна основа от знания, умения и увереност още в предучилищния етап.

Обучението се базира на авторска програма, одобрена от Министерството на образованието и науката, която надгражда държавните изисквания. Подходът е ориентиран към изпреварващо обучение, съчетано с развитие на логическо мислене, креативност и емоционална интелигентност.

Особен акцент е ранното изучаване на английски език чрез програма на Oxford University, което дава стабилна езикова основа още в ранна възраст.

Програмата включва:

развитие на математическо и аналитично мислене

творчески дейности – изкуства, музика и занимания по интереси

изграждане на социални умения и самостоятелност

целенасочена подготовка за първи клас

Детската градина разполага с модерна материална база, специално проектирана за нуждите на децата и съобразена с всички изисквания за безопасност и комфорт.

На разположение са:

просторни и модерни класни стаи

физкултурен салон

спортно игрище и външни площадки

обособени зони за обучение и игри на открито

Сигурността е гарантирана чрез контролиран достъп и видеонаблюдение.

Екипът е съставен от квалифицирани специалисти с опит в предучилищното образование, които следят индивидуалното развитие на всяко дете.

Осигурена е допълнителна подкрепа чрез:

медицинско обслужване

консултации с логопед

ежедневна обратна връзка към родителите

Особено внимание се обръща и на здравословния начин на живот – децата получават балансирано и разнообразно хранене четири пъти дневно.

Към основната програма се предлагат и разнообразни извънкласни дейности – спорт, изкуства и образователни активности, които развиват талантите и интересите на децата.

Детската градина е член на Българската асоциация на частните училища – организация, която обединява водещи образователни институции в страната и насърчава обмена на добри практики.

„Андерсен“ не е просто място за обучение – тя е среда, в която децата растат уверени, любознателни и щастливи, а всяко от тях получава внимание, подкрепа и възможност да разгърне своя потенциал.

Частна Монтесори детска градина „Вълшебство“

Частна Монтесори детска градина „Вълшебство“ отваря врати през 2019 година с ясна мисия – да предложи качествено образование и възпитание за деца на възраст от 2 до 7 години.

Философията ѝ е вдъхновена от метода на Мария Монтесори, при който личността е в центъра на учебния процес. Тук се създава спокойна и хармонична среда, която поощрява независимостта, свободния избор и естественото развитие на всяко дете.

Образованието се възприема като изкуство – процес, който следва индивидуалния ритъм, интереси и способности. Във „Вълшебство“ вярват, че всяко дете е уникално и заслужава внимание, подкрепа и възможност да изследва света със собствено темпо.

Средата е предварително подготвена така, че да стимулира любопитството и самостоятелната работа, а екипът насърчава децата да бъдат активни участници в своето обучение.

Допълнителни дейности:

Изкуства – музика, танци и изобразително изкуство

Английски език

Спорт

Шах

Връзка с природата

Ако търсите място, където детето ви ще расте в спокойствие, с уважение към индивидуалните му нужди и с отлична подготовка за училище, „Вълшебство“ е избор, който си струва да разгледате. Детската градина се намира в район „Централен“.

Частно ЕКО училище „Слънчев лъч“

Понякога най-красивите проекти започват като лична мисия. Така през 2008 г. се ражда идеята за Частно ЕКО училище „Слънчев лъч“, чието име е предложено от сина на г-жа Мария Паева. Девет години по-късно, през 2017 г., мечтата се превръща в реалност – в южната част на Пловдив, в подножието на Родопите. Създадено по инициатива на г-жа Мария Паева, училището е дългосрочен проект, изграден с лична отдаденост и ясна философия за по-човечно и осъзнато образование. Сградата е проектирана по принципите на Васту архитектурата и свещената геометрия – пространство в хармония с природата, което подкрепя естественото развитие на децата.

„Слънчев лъч“ предлага обучение от предучилищна 3. и 4. група до 7. клас, а от септември 2026 г. към образователния център ще функционира и детска градина с прием на деца в първа и втора група, с което цикълът на обучение ще започва още от най-ранна възраст. През следващата учебна година 2026/2027 училището отбелязва своята десета годишнина, разширявайки базата си с нов трети етаж, голяма библиотека, допълнителен физкултурен салон и специален кабинет по творчество, насочен към възраждане на традиционни занаяти като тъкане, плъстене и бродиране.

Образователният процес надгражда държавните стандарти по метода на проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева, както и философията на Петър Дънов за хармонично развитие на личността. Застъпено е проектно и проблемно базирано обучение, чиято цел е развитие на креативност и изследователски дух.

За най-малките (3-4 годишни) предстои въвеждане на обединен модел между слънчева и валдорфска педагогика.

Обучението се провежда на български език с интензивно изучаване на английски, а в 5.–7. клас се добавя и руски като втори чужд език. Училището работи и като подготвителен център за Cambridge сертификати. Наред с академичната подготовка, в „Слънчев лъч“ се отдава специално внимание на българските традиции и обичаи, както и на развитието на талантите у децата чрфез творчество и изкуство.

Тук целта не е просто усвояване на знания, а изграждане на мислещи, осъзнати и уверени личности – в среда, в която природата, традицията и съвременното образование вървят ръка за ръка.

Maple Bear Plovdiv

Най-голямата образователна мрежа в света, Maple Bear, отваря врати тази есен за деца на 5, 6 и 7 години в Марково. Кандидатстването за предучилищни групи и първокласници вече е отворено. Обучението е целодневно и двуезично – на български и английски език, а фокусът е поставен върху активното участие на детето в учебния процес.

Моделът на преподаване следва канадската образователна система, която традиционно заема водещи позиции в изследването PISA за функционална грамотност. Програмата се съчетава с българските държавни изисквания, което пък осигурява възможност за плавно прехвърляне в рамките на националната ни система за обучение при необходимост.

Акцентът е върху критичното мислене, работата в екип и уменията за бъдещето, като децата се насърчават да участват активно в различни учебни формати и постранства. Родителите също са активен партньор в образователния процес и тяхната обратна връзка е от изключително значение.

Maple Bear Plovdiv предлага международен стандарт, съчетан с локална образователна устойчивост и отлична подготовка за глобалния свят още от първите учебни години.

Образователен комплекс Стоян Сариев

С над три десетилетия доказан опит Образователен комплекс „Стоян Сариев“ предлага завършен цикъл на обучение – от начален етап до гимназия. Чрез обединението на Частно основно училище „Бъдеще“ и Частна езикова гимназия „Стоян Сариев“ се изгражда общност, която работи в тясно партньорство с родителите за разгръщане на пълния потенциал на всяко дете.

Комплексът се отличава с модерна база, сигурна среда и работа в малки класове, което гарантира индивидуално внимание към всеки ученик. На разположение са две футболни и комбиниранo за баскетбол и волейбол игрища, закритa мултифункционална спортна залa, , модерно оборудван компютърен кабинет, кабинет по природни науки и библиотека. Здравето и безопасността на възпитаници са основен приоритет, обезпечен с постоянно действащ медицински кабинет, жива охрана, денонощно видеонаблюдение и защитена Wi-Fi мрежа.

Обучението поставя силен акцент върху английския език, като подготовката за международните Cambridge сертификати започва още в ранните класове. За най-малките е осигурен подготвителен клас с плавен преход към училищния живот. Комплексът предлага целодневна форма на обучение със занималня за начално и прогимназиално ниво.

В гимназиалния етап учениците изучават интензивно английски и втори чужд език, избирайки между испански или немски, което отваря вратите на престижни университети в страната и чужбина.

От 2026 г. се въвежда и изучаване на китайски език – още една стъпка към модерното и глобално образование. ​

Образователен комплекс „Стоян Сариев“ е място, където знанието се превръща в характер!