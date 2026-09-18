Какво да правим в Пловдив (18.09– 24.09)

18 септември

35 години Акага

Една от най-обичаните български групи ще отпразнува 35 години на сцена с вечер, изпълнена с музика, енергия и незабравими песни.

Публиката ще чуе емблематични хитове, любими песни от различни периоди на групата и специални концертни версии, създадени специално за юбилейното турне.

Акага остава уникална със своя стил – смесица от фънк, джаз, соул и поп, превърнала групата в символ на качествената българска музика.

„35 Funky Years“ е повече от концерт – това е среща с музиката, която вече три десетилетия и половина събира поколения фенове.

Летен театър

20:00 часа

Tarja Turunen – Светът на мечтите

Финландската метъл дива Tarja Turunen се завръща в България за специален и различен концерт. На сцената под тепетата ще представи концертната концепция The World of Dreams – бутиково шоу, част от лимитирана серия изяви в интимна атмосфера и със съпровод на оркестър. За българската публика тя ще излезе на сцената заедно с музикантите от Държавна опера – Пловдив.

Специален гост и основен сценичен партньор в проекта е френският пианист Nicolas Horvath. Програмата включва подбрани класически композиции, нови аранжименти за оркестър и пиано и емоционални интерпретации, които разкриват различно лице на артистката.

В сетлиста ще звучат песни от соловата кариера на Tarja, емблематични композиции на Nightwish, както и нейни адаптации на музика на Rammstein, Linkin Park, Within Temptation, Metallica, Slipknot, Jorn и произведения на класически композитори.

Античен театър Пловдив

20:00 часа

Сън в зимна нощ

Малък градски театър „Зад канала“ – София

Голяма сцена

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Зимата на червените фенери

Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен

Камерна сцена

Драматичен театър Пловдив

19:30 часа

Фестивал Вълшебният свят на пеперудите

За седма поредна година Регионален природонаучен музей – Пловдив кани любителите на природата на Фестивала на пеперудите! Тази година събитието ще се проведе в продължение на три дни – от 18 до 20 септември 2026 г., под мотото „Вълшебният свят на пеперудите“.

Фестивалът ще предложи на посетителите среща с удивителния свят на тези красиви насекоми, съчетавайки познание, творчество, игри и забавление.

Програмата е насочена към различни възрастови групи и включва разнообразни занимания, които насърчават детското любопитство, въображение, концентрация и активност.

* Допълнителните дейности по време на фестивала са безплатни след закупуване на билет за Експозицията на музея.

Очакваме ви!

Пълната програма на събитието можете да видите тук: https://shorturl.at/Ji5uO

Регионален природонаучен музей

18.09 – 20.09.2026

Passion Project

Имаме удоволствието да ви поканим на първия официален концерт на най-новия квинтет на Христо Йоцов – Passion Project

Програмата обещава богато на емоции музикално изживяване, преливащо от цветове и тембри. Макар Христо Йоцов да е основният двигател и композитор на пиесите, проектът събира индивидуалния почерк и на останалите музиканти в групата, за да създаде нещо наистина докосващо.

Очакваме ви!

Лилия Илиева – вокал

Александър Логозаров – китара

Николай Костадинов – кийборд

Михаил Иванов – контрабас

Христо Йоцов – барабани

Джаз клуб В джаза

20:00 часа

GROOVIN FACTORY @Контрабас

Проектът GROOVIN FACTORY на тромбониста Георги Корназов е музикална лаборатория, в която пулсират джаз, фънк, груув и съвременни импровизационни форми.

В петък в двора на бар Контрабас ще имаме възможността да чуем квартет, който Корназов сформира специално за участието си в Пловдив с изцяло нова авторска музика.

Всяка композиция ще е като пътуване – ту енергично и танцувално, ту интроспективно и нежно, но винаги с отличителния почерк на Корназов, с енергия, импровизация и ритъм, който няма да ви остави да стоите мирно на едно място!

ГЕОРГИ КОРНАЗОВ – тромбон & композиции

НИКОЛАЙ КАРАГЕОРГИЕВ – китара

АЛЕКСАНДЪР ЛЕКОВ – бас китара

НАЧО ГОСПОДИНОВ – барабани

Бар Контрабас

21:00 часа

Club Mix by Pink Tsonk & Sunshine

Най-приветливо каним всички на едно ранно, петъчно парти, директно след работа. Най-вероятно това ще е последното парти от нас за 2026г., така че се възползвайте! Музиката ще бъде селекция от клубни хитове от периода 1989-2005, внимателнo подбрани от Pink Tsonk & Sunshine, така че елате да потанцуваме заедно! Слагайте удобни обувки и Ви очакваме!

Читалнята

19:00 часа

Mila Robert LIVE

Хайде на купон с Милето Ро и live band BEND REALITY

Събираме се на тепето да пеем много и да танцуваме крейзи.

Вземайте приятели, гаджета, бивши, future crushes, random people – всички са добре дошли.

Малките конюшни

21:00 часа

Black Death Attack: Past Redemption | Maltworm | Slaughtgods live at Under City Plovdiv

На 18-и септември (петък) три банди-силни представители на родната сцена, ще атакуват клуб Under City в Пловдив за една вечер под надслов Black Death Attack, посветена на екстремната музика.

Това са:

Maltworm – Death/Thrash Metal

Slaughtgods – Black Metal

Past Redemption – Death Metal

Under City

20:30 часа

19 септември

Чук и Пук

Весел образователен спектакъл, който ще помогне на децата да открият разни важни тайни за зъбките!

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Concours d’elegance Drustar

От 10:00 до 17:00 ч. Пловдив ще се превърне в истинска сцена за автомобилна история, стил и неподправена елегантност!

Жители и гости на града ще имат възможността да се срещнат отблизо с едни от най-впечатляващите автомобилни класики в България — редки модели, легендарни автомобили и безупречно реставрирани шедьоври.

А кулминацията предстои в 17:30 ч.!

Дефиле на автомобилите

Награждаване на отличените участници

Пред трибуните на Гребната база – Пловдив

Един ден, в който автомобилите не просто се показват — те разказват истории.

Конкурс за елегантност „Дръстър“ — мястото, където класиката среща съвършенството

Гребна база Пловдив

10:00 часа

Духовни маршрути в Пловдив 2026 – Маршрут VI

Маршрутът е вдъхновен от книгата „Пловдив най-най-най“ на Николай Илчевски, който ще бъде и водач на обиколката. Участниците ще посетят любопитни и малко известни места в града, свързани с местни рекорди, уникални и любопитни първи прояви – от най-старото, най-голямото или най-необичайното до онова, което буди усмивка или изненада. Разказите на автора ще обогатят маршрута с живи истории, любопитни факти и неподозирани детайли от миналото и настоящето на Пловдив.

Седмият хълм

10:00 часа

Septicflesh

Година след преминалите с огромен успех напълно разпродадени два последователни концерта на Septicflesh в родната им Атина, в одеона на Ирод Атик – познат и като Иродион, древен одеон от времето на Римската империя в подножието на Акропола с капацитет около 5 000 зрители – групата пренася този грандиозен спектакъл в също толкова магичната атмосфера на Античния театър в Пловдив. България ще е третата държава в света, която ще има привилегията да е домакин на зрелищното представление, което групата ще изнесе съвместно с оркестър и хор на Опера Пловдив!

Ключов детайл, който придава допълнителна тежест на събитието са партитурите! Партитурите за оркестъра са дело на китриста на бандата „маестро“ Christos Antoniou, който е дипломиран композитор на класическа музика с отличия от London College of Music. Визията за плаката за шоуто, на което групата лично даде заглавието „Ancient Whispers“, е дело на фронтмена – вокалист и басист на SF – Spiros Antoniou с артистичен псевдоним Seth Siro Anton. Чрез нея той дава изява на още едно свое творческо амплоа – художникът Seth. Той е отговорен за визуалната естетика на групата и е автор на артуърка за издания на изпълнители като Nile, Paradise Lost, Exodus и много други.

Античен театър

20:00 часа

Викове от подземието

Artitude

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Ивановден

Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – Габрово

Сцена Двор

Драматичен театър Пловдив

19:30 часа

All Together Now — Mini Fest | vol.2

На 19 септември, между 13 и 23 ч., Дондуковата градина в Пловдив отново ще се превърне в сцена на открито за второто издание на минифестивала за електронна музика All Together Now.

Събитието, организирано съвместно с Община Пловдив – район „Централен“ и Фондация „Пловдив 2019“, е с вход свободен и развива концепцията за съживяване на емблематични градски пространства чрез съвременна клубна култура. Историята на проекта започва още през 2014 г. в artnewscafe. Замислен първоначално като бутикова парти поредица за празнични срещи между пловдивчани и приятели, All Together Now се вихреше на клубната сцена повече от десетилетие, преди да излезе на открито миналата година.

В тазгодишното издание ще чуем сетовете на ключови фигури от местната и международната сцена. Зад пулта ще бъде sayulke – част от пловдивския аудио-визуален колектив Melformator, който вече 12 години е сред основните двигатели на алтернативната сцена в града, както и Elve – от проекта Elve&Fille и съоснователка на феминисткия колектив Die Tanzenden Kitzler. Към тях се присъединяват базираният в Германия мултидисциплинарен артист TECHNOBETON (основател на платформата Fondazione Technobeton), M.O.M.C и Fun Fukt, както и ветеранът на българската електронна сцена Robothko.

Освен музикалната част Дондуковата градина ще има зони за релакс, барове с коктейли от Drink +, бира от KRAN, както и pop-up shops с мърч и авторски изделия от Nelepa, OP34, щанд на XRaydio и още локални брандове.

Дондукова градина

13:00 часа

L’UNION art gallery От колекцията

Експозицията утвърждава посоката на галерията да представя все по-често автори от съвременната българска и международна сцена.

В нея са представени живопис, обект и видео.

Искра Благоева работи в полето на феминисткия дискурс, социалните стереотипи и отношенията между желание, власт и образ. В обекта „Искам да знам какво е любовта, искам да ми я покажеш“ (2019) тя иронично преобръща символа на годежния пръстен, превръщайки традиционния знак на любов и обвързване в жест на непримиримост и овластяване.

Димитър Генчев манипулира живописния език на границата между фигуративност и разпад. В неговите платна познатите образи постепенно се разтварят в материята, превръщайки следите от човешко присъствие и меланхолия в живописни структури с наситена текстура.

Димитър Шопов превръща реални места, лични спомени и популярни образи в автономни светове. В „Ново село – туристическа дестинация“, „Леля Милка“ и „3d Dogs“ хуморът, кичът и абсурдът размиват границата между действителност и фикция и поставят въпроси за паметта, принадлежността и начина, по който реалността се превръща в културен образ.

Страхил Пенев работи на границата между реалност и дистанция. Неговите кинематографични и монохромни изображения напомнят откъснати кадри от неизвестен разказ – едновременно свидетелства за присъствие и отсъствие, с призрачна и почти клинична наблюдателност.

Мич Брезунек работи в различни медии – керамика, живопис, рисунка, видео и анимация. В серията „Venus Ritual“ (2018) образът на Венера се превръща в отправна точка за игра между митология, телесност, ритуал и съвременни социални представи.

Жанна Кадирова, едно от разпознаваемите имена в съвременното украинско изкуство, е представена с видеотворбата „Руска ракета“. В нея руска ракета се появява над реални градски пейзажи, превръщайки ежедневието в пространство на непосредствена заплаха и размивайки границата между документално и фикционално.

L’UNION

18:00 часа

Plovdiv Blues Festival – 2026

Двудневния „Plovdiv Blues Festival – 2026“ стартира с Амбицията да запълни една ниша в Музикалния и Културен Живот на Любимия ни Град Пловдив!

Два дни на Летен Театър Бунарджика!!

Осем Чудесни Формации!!

Тридесет и един Страхотни Музиканти!!

Музика за Душата!!

Какво повече му трябва на Човек!!

Като ДОБАВИМ, че Фестивалът ще се акцентира като

„Спомен за Личо Стоунса“, Пловдивска и Българска Легенда,

всичко си идва на място!!

Хубаво Време!!

Професионална сцена!!

Летен театър

19.09 – 20.09.2009

18:00 часа

Секс и Драма в Пловдив

Тази година няма да позволим лятото да си отиде, скъпи пловдивчани. На 19 септември идваме в любимия ни град под тепетата с един разтърсващ поетичен спектакъл с елементи на стендъп драмеди, част от нашето национално СЕКС И ДРАМА турне, за да напълним отново Plovdiv Event Center „Антракт“ с хора и чувства.

Вечерта ще е гореща, ще ви разкажем истории, дето хич не са за разказване, ще ви докоснем на места, за които сте позабравили, ще ви извлечем от рутината и ще ви завлечем като едни горски хищници в пещерата на собственото ви несъзнавано, където има всякакви лудории. Ще има поезия за любов, ще ровим в мрака заедно, ще летим високо над тепетата, ще мечтаем, ще пуснем по някоя-друга сълза, ще се смеем с пълно гърло и ще си казваме „наздраве!“

Очакваме ви с един специално направен за вас подбор от наши класически и нови умотворения. Вечерта ще се помни, местата са ограничени!

Събитието няма да е подходящо за лица под 18 години.

Plovdiv Event Center „Антракт“

19:00 часа

Acid Folk Five

Змейова невеста“ – концерт на Acid Folk Five

Потопете се в един различен прочит на българския фолклор.

„Змейова невеста“ съчетава емблематични народни песни, мелодии от семейното наследство на Екатерина и авторски композиции в трибют към големите български изпълнители, композитори и събирачи на фолклор.

С авторски аранжименти, преплитащи български фолклор, джаз, електро-поп и фънк, Acid Folk Five създават съвременно и емоционално музикално преживяване.

Групата е основана от Екатерина (вокал) и Иво Паунов (саксофон, флейта, кавал), заедно с Вихрен Паунов (бас, вокали), Георги Петров (пиано) и Борислав Петров (барабани). Проектът вече е представян на фестивали в България, Канада, Италия, Украйна и Босна.

Специален гост: Давид Йенгибариан (акордеон), който ще представи и част от своята солова програма с боса нова и произведения на Бах.

Очаква ви вечер, в която традицията среща съвременното звучене, а българският фолклор оживява по нов и вдъхновяващ начин

Малките конюшни

19:00 часа

ТENEKENEZA – дебют предпремиера и представяне на предстоящия им албум

Ire Vaskez е родена в Куба.След като завършва музикалното си образование там започва да свири в различни музикални формации и да обикаля света.Така музикалният и живот я довежда в България.

В момента е част и от TENEKENEZA .В триото свири на пиано и пее на Португалски и Испански езици.

Борислав Ангелков е основен композитор в проекта и свири бас

Мариян Живков барабани.

Следвайки 3 различни музикални посоки в предстоящият албум със заглавие IRE което на Йоруба език означава Хубава Енергия ще имаме възможност да се насладим на :

Боса нова

Фюжън

Фънк

Афро кюбан

Модерен джаз

Джаз клуб В джаза

20:00 часа

GROOVE THEFT AUTO w/ .Paff и Shishkaveli at Bally Club

На 19 септември .Paff и Shishkaveli застават back to back за порция Mazetto Grooves с висок музикален заряд. _.paff Shishkaveli

Bally Club

18:00 часа

20 септември

Не си търси белята

„Не си търси белята” е история за насекоми.

Държавен куклен театър Пловдов

10:30 часа

11:45 часа

10:00 часа

Тайната на музиката

Fest Team

Голяма сцена

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Новите дрехи на краля

Сатиричен театър „Алеко Константинов“ – София

Камерна сцена

Драматичен театър Пловдив

12:00 часа

16:00 часа

Бутиков концерт на Стефан Вълдобрев

Сцена Двор

Драматичен театър Пловдив

21:30 часа

Търновска царица и тайната песен

С юбилейния авторски концерт-спектакъл „Търновска царица и тайната песен“ Илка Александрова ще отбележи 50 години на сцената.

Визуалната магия на спектакъла е поверена на Танцов ансамбъл „ПостАрт“ и Танцов театър – Пловдив с хореограф и режисьор Марио Посталов, чиито впечатляващи хореографии ще превърнат всяка песен в истински фолклорен спектакъл.

Специални гости на концерта са четирима изявени изпълнители, обединени от любовта към авторската народна песен – Костадин Кисьов (Родопи), Дичо Дичев (Странджа), Николина Савова (Тракия) и Володя Стоянов – Войводата (Пиринска Македония). Всеки от тях е ярък представител на своята фолклорна област, със собствен творчески почерк и богат репертоар, които ще допринесат за незабравимата атмосфера на вечерта.

Очакват ви много музика, настроение, незабравими емоции, магична атмосфера и невероятна акустика!

Античен театър Пловдив

20:00 часа

mid-day party / denitza (dj set) @ Bluestone Doughnuts

Какво по-добро предложение за неделя по обед?

– Specialty кафе

– Неустоими понички

– Добро настроение с танци, приятели и споделени моменти

– Още изненади

Музика:

denitza (DJ set)

Bluestone Doughnuts

11:00 часа

Джаз изложбата на Петър Петрушев@Контрабас

Всички ние приятелите и почитателите от и на бар Контрабас познаваме Петър Петрушев като един от най-обичаните треньори по джудо и айкидо в Пловдив.

Неговият спортен клуб „Джудо Марица – Пловдив“ е сред най-награждаваните и активни спортни клубове за деца в града под тепетата, жънейки успехи по света и у нас.

Петър обаче е и суши майстор, за което ще ви разкажем по-късно, но талантът му не се изчерпва дотук, защото доста почитатели на градската клубна рок музика го познават като китариста на групата „Riffeljack“, а по настоящем вече забива и на бас китара.

И нищо не приключва дотук, приятели, защото Петър Петрушев нито ще ни бие в Контрабаса, нито ще ни готви, нито ще ни свири. Петър ще ви покаже как може да рисува. И не само, че го прави точно толкова добре, колкото и всичко дотук изброено, ами като почитател на джаз музиката неговите картини са на джаз тематика.

Нямаме търпение да ви срещнем с новото му амплоа, което само допълва всестранната му талантлива личност, според нас, а според него самия е просто нещо като скромен, но сърцат принос в името на добруването на човека, ..както е спорта, както е и музиката.

Неделя, 2о-ти септември, ви очакваме в двора на бара за представянето на първата самостоятелна изложба на господин Петър Петрушев.

Бар Контрабас

18:00 часа

AniLo Project Exclusive concert

AniLo.Project ще гостува ексклузивно в култовото място за рок музика UnderCity, използвайки буквално часовете, в които инструменталистите на известната група и фронт-дамата с неповторим глас – Ани Лозанова ще бъдат заедно по едно и също време на родна земя. Заповядайте в UnderCity за един незабравим завършек на Симфони-метъл уикенда в Пловдив! Ще чуете песни от дебютния албум на групата – Miracle, няколко от въория албум – A Time Called Forever, както и малко Nightwish и Lacuna Coil.

Under City

21:00 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv на български и английски език

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова