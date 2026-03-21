На фона на засилената конкуренция между елитните гимназии все повече родители днес търсят не просто добро образование, но и алтернативно такова. Наскоро ви информирахме за утвърдения план прием за кандидатстване в средна образователна степен в града и областта за предстоящата 2026/2027 учебна година. Може да го видите в статията:

Актуалните тенденции в обществото ни отчитат, че за все повече семейства днес възпитанието се оказва по-важно от престижната диплома. В началото на месеца събрахме за вас няколко утвърдени места, които съчетават качествено образование с грижа, вдъхновение и внимание към детайла, както и покриват целия цикъл на обучение като

Така изборът на училище все по-често се превръща не в надпревара за престиж, а в търсене на възпитание. Една от алтернативите в Пловдив, предлагаща различна перспектива за средното образование – Пловдивската духовна семинария „Св. св. Кирил и Методий“, също обяви прием за учебната 2026/2027 година за момчета след 7. клас.

Семинарията съчетава стандартното средно образование, утвърдено от Министерството на образованието и науката, с разширена специализирана подготовка. Учениците изучават четири езика, разширена история, църковно пеене и предмети като апологетика и литургика. Учебното заведение предлага безплатен пансион. Учениците имат достъп до съвременна библиотека, компютърни кабинети, културни събития и поклоннически пътувания до свети места в страната и чужбина.

Още по темата може да научите от анализа Какво предлагат гимназиите в Пловдив. А за семействат с малки деца полезна информация има в статията Най-добрите начални училища в грда под тепетата.