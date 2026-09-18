36 полета на Пеевски за 5 млн. евро – кабинетът посочи връзка с поръчки за мантинели

Правителството обяви данни за връзка между полети на Делян Пеевски и средства, които според кабинета са били отклонявани от обществени поръчки за мантинели. На брифинг министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че т.нар. „фирма касичка“, в която са постъпвали средства от поръчки, е финансирала 36 полета на Пеевски на обща стойност около 5 млн. евро.

По думите на Демерджиев четири фирми са спечелили над 99% от обществените поръчки за мантинели, като приходите им са надхвърлили 400 млн. евро. Част от средствата, според изнесената от кабинета информация, са били насочвани към дружество без реална дейност, което е плащало полетите.

Самолет за 36 млн. лева

На брифинга е посочено още, че едно от дружествата, участвали в обществените поръчки, е придобило през 2020 г. самолет за 36 млн. лева. С него са извършени 36 полета от лице, описано от главния секретар на МВР Любомир Николов като депутат и лидер на политическа партия с имунитет. Според представената информация самолетът впоследствие е прехвърлен на малтийско дружество за извършване на авиационни услуги.

Правителството съобщи, че информацията ще бъде изпратена на прокуратурата, включително във връзка с недекларирани средства. Кабинетът обяви и че ще изпрати данни до партньорски служби в чужбина. Сред обсъжданите теми е била и връзката с българския посланик в ОАЕ, чийто баща според изнесеното от министъра притежава дружеството, определено като „фирма касичка“.

Пеевски: Семейството ми е платило полетите

Малко по-късно Делян Пеевски отхвърли твърденията на кабинета. Пред журналисти в парламента той заяви, че ще сезира прокуратурата за твърденията на Иван Демерджиев.

„Всичко това, което изговориха днес, са измислици“, каза Пеевски, определяйки случващото се като „пореден епизод на Демерджиев Пикчърс“.

Той заяви, че той и семейството му са платили полетите и разполагат с документи за това. Пеевски отрече също да е участвал в обществени поръчки.

Към момента изнесеното от правителството представлява твърдения и данни, които кабинетът заявява, че ще предостави на прокуратурата и партньорски служби за проверка. Пеевски от своя страна отрича изложената версия и заявява, че ще представи документи в своя защита.