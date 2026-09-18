23-ма съветници подкрепиха финансирането, но заради липсващия глас Пловдив засега не може да кандидатства за 2,1 млн. евро европейски средства

Поредният рестарт на зоологическата градина в Пловдив пак е на изчакване, след като Общинския съвет не прие предложението на кмета Костадин Димитров за кандидатстване за европейско финансиране и осигуряване на общинското съфинансиране за първия етап от довършването на зоопарка.

В извънредното второ за деня заседание на местния парламент в четвъртък след приемане на бюджета 23-ма съветници гласуваха „за“, но бяха необходими най-малко 26 гласа. Така решението не беше прието.

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Става дума за проект на стойност 7 464 146 евро за първия етап от възстановяването на зоологическата градина край Гребния канал. В него са включени 19 хабитата, фермерски кът, паркинг, административна сграда, екоцентър, кафене, търговски обект, панорамна площадка, ВиК и поливна система, видеонаблюдение, електроинсталации и озеленяване.

От тази сума Община Пловдив разчита на до 2,1 млн. евро безвъзмездна помощ по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г. Останалите над 5,3 млн. евро трябва да бъдат осигурени от общинския бюджет. За 2026 г. в капиталовата програма вече са предвидени 430 305 евро за зоопарка.

Именно размерът на собственото финансиране се оказа един от големите въпроси пред съветниците. За да бъде подадено проектното предложение, Общинският съвет трябваше предварително да даде съгласие общината да поеме необходимото съфинансиране.

Има и срок, който не чака местния парламент. Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30 септември 2026 г.

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Така след днешния вот Пловдив се оказва в неприятната ситуация да има готов проект за кандидатстване, но без необходимото решение на Общинския съвет.

От „ще отвори“ до поредния рестарт

Историята на пловдивския зоопарк вече е достатъчно дълга, за да има собствен календар на обещанията.

През януари 2025 г. общината създаде ОП „Зоологическа градина – Пловдив“, като заяви, че основната му задача ще бъде максимално бързото доизграждане на съществуващите хабитати, поетапното им лицензиране и в крайна сметка получаването на лиценз за целия зоопарк.

Само месец по-късно от общината вече говореха за отваряне на зоопарка през 2025 г. с образователни инициативи, а за 2027 г. беше посочено пълното му заработване в обновен вид. Концепцията предвиждаше 22 хабитата и около 50 вида животни.

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През март новият директор Венцеслав Петков представи още по-конкретна визия – 47 вида животни, част от които да участват в програми за възпроизводство и опазване на застрашени видове. Тогава беше посочено и че предстои препроектиране на всички хабитати, тъй като част от тях са компрометирани.

Сега обаче пред местната власт стои нова сметка: 7,46 млн. евро само за първия етап, без с това да се счита, че целият комплекс е окончателно завършен. Още девет хабитата и ограждането на имота остават за следващ етап, за който към момента няма посочена стойност и осигурено финансиране.

След отхвърлянето на точката, общинската администрация се изправя пред сериозен риск да изпусне крайния срок за кандидатстване по европейския проект. Ето защо ресорният зам.-кмет Иван Стоянов заяви, че на 30 септември, когато изтича крайният срок за кандидатстване ще се внесе предложението отново с приложени количествено-стойностни сметки. В случай, че и тогава местният парламент не го гласува, то ще се нааложи Община Пловдив да финансира целия проект със собствени средства.