Консултациите за състава на СИК в Пловдив приключиха със съгласие

В Община Пловдив днес се проведоха консултации за сформиране състава на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Пловдив за президентските избори на 25 октомври. Консултациите бяха председателствани от кмета на Пловдив Костадин Димитров.

В тях участваха представители на парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание – коалиция „Прогресивна България“, коалиция ГЕРБ-СДС, коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“, ПП „ДПС“ и ПП „Възраждане“.

Консултациите завършиха със съгласие, като по време на разговорите политическите формации се договориха за разпределението на общо 4 150 места в 474 секционни избирателни комисии.

Предстоят консултации за определяне състава на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия и секциите в лечебните заведения и местата за лишаване от свобода.

Припомняме, че избирателните списъци вече са публикувани на страницата на Община Пловдив: https://www.plovdiv.bg/ announcements/pvr-2026/ .

Повече информация за организацията на изборите можете да намерите в раздел „ИЗБОРИ ПВР/25.10.2026 г“.