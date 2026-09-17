21 години подкрепа за децата със специални потребности в Пловдив

„Екипът на центъра работи с голяма любов и отдаденост с децата със специални потребности и това си личи по успехите им“, заяви областният управител на Пловдив Георги Янев

С тържествен водосвет Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пловдив постави началото на 21-вата учебна година. Празникът събра деца, родители, настоящи и бивши служители, учители, специалисти и приятели на институцията. Сред официалните гости бяха областният управител на Пловдив Георги Янев и председателят на фондация „Творци на надеждата“ Микеле Санторели.

Директорът на РЦПППО – Пловдив д-р Катя Стоилова в емоционална реч припомни началото на дейността през 2006 г., когато екипът започва работа с една голяма тетрадка, без нито един компютър и сграда в окаяно състояние. „Преживяхме много трудни моменти, имаме доста тъжни истории, но и весели. Всеки от колегите се е чувствал уморен от чуждата болка и несправедливостта. Но днес си спомняме и съвършените мигове, когато сме намерили контакта с едно дете и то ни е погледнало по различен начин. Когато видиш разплакан родител от това, че детето му е щастливо. Тези мигове са като адреналин да станеш и да тръгнеш отново“, каза д-р Стоилова.

Тя благодари на децата за вярата, която дават на своите учители и специалисти, и на родителите за доверието, с което през годините са поверявали най-ценното – своите деца.

„Образованието има смисъл, когато дава възможност за развитие на потенциала на всяко дете. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пловдив е ярък пример за това какво означава истинската грижа за детето“, заяви областният управител на Пловдив Георги Янев.

Той припомни, че зад впечатляващите числа – подкрепа за 923 деца и ученици със специални образователни потребности от 214 образователни институции в 18 общини и над 70 населени места – стоят човешки истории, ежедневни усилия и множество малки и големи победи. „Стоят специалисти, които с професионализъм, търпение и сърце помагат на децата да преодоляват трудностите и да разкриват своя потенциал. Стоят родители, които всеки ден подкрепят своите деца. И стоят самите деца – със своите мечти, таланти, упоритост и смелост“, подчерта Георги Янев.

По думите му дейността на Центъра не се ограничава само до ресурсната и терапевтичната подкрепа. В него се създават възможности за спорт, изкуство, музика, театър, танци и творчество – защото всяко дете има своя сила, свой талант и свой начин да покаже на света какво може. Сред доказателствата за това са успехите на отбора по хокей на трева „Непримиримите“, който дава възможност на деца и младежи да развиват спортните си способности и да представят страната ни на международни състезания.

Областният управител изрази подкрепата си и за театралната трупа на Центъра, която се подготвя за участие в Деветия международен детски и младежки театрален фестивал „Звезди на сцената“. Георги Янев е патрон на благотворителната инициатива за набиране на средства за участието на децата във фестивала, който ще се проведе през ноември във Варна.

Празничната програма докосна сърцата на всички, защото показа как работата на центара пороменя живота на децата като успява да развие техния потенциал, да поощри техните таланти и да им даде увереност.

С песента „Учителко любима“ поздрав към гостите отправи петокласничката Лилия Козарева. Публиката аплодира и Лидия Аврамова, ученичка в VI клас на ОУ „Душо Хаджидеков“ – Пловдив, която изпълни изключително трудната шопска народна песен „Макя Яна на далеко дава“. Със своето изпълнение на „Златна есен“ се представи и първокласникът Теодор Василев от СУ „П. Р. Славейков“ – Пловдив.

Специален момент в празничната програма бяха изпълненията на Рада Танева – бивша възпитаничка на Центъра, която днес е студентка в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, където изучава български и турски език. Тя поздрави присъстващите акапелно с народните песни „Стига ми се, момне ле, навдигай“ и „Гано моме“. Историята на Рада е още едно доказателство за смисъла на подкрепата и вярата в потенциала на всяко дете. Днес тя е в последната година от обучението си и завършва с отличие, като мечтае чрез песните и езиците, които изучава, да обединява хората.

За предизвикателствата, през които са преминали ресурсните центрове в страната, говори и Димана Ибушева, старши експерт по приобщаващо образование в РУО – Пловдив и бивш член на екипа на пловдивския Център. „Запазете енергията на 20-те години, обичта и куража. Пожелавам никой да не пречи на професионалния ви път“, обърна се тя към колегите си.

Своята лична история и спомените си от годините, прекарани в Центъра, споделиха и родители, специалисти и бивши възпитаници. Сред тях беше Мариела Ципова – родител на дете със специални образователни потребности и настоящ рехабилитатор в Центъра.

Тези лични истории превърнаха събитието в среща на хора, свързани от една обща кауза – да подадат ръка на детето и да му помогнат да открие собствените си възможности.

В края на празника прозвуча химнът на РЦПППО – Пловдив, чийто автор е Севдалина Рапчева.

На финала децата от клуб по народни танци „Шарена шевица“ към РЦПППО – Пловдив, и техните ръководители поканиха всички присъстващи да се хванат за ръце и заедно да изиграят едно дълго право хоро.