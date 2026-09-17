Линията на бедност става 443 евро: Кои помощи ще се увеличат

Новият размер ще се прилага от 2027 г., а промяната ще засегне редица социални плащания

Правителството определи линията на бедност за 2027 г. на 443 евро. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова, като уточни, че новият размер е с 33 евро, или с около 8%, над настоящите 410 евро.

Промяната ще доведе автоматично до увеличение на редица социални плащания, чийто размер е обвързан с линията на бедност.

Сред тях са месечните социални помощи, които по думите на министъра достигат до приблизително 69 000 души.

Повече средства за хората с увреждания

По-висока финансова подкрепа ще получават и хората с увреждания.

Размерът на месечните помощи за тях се определя като процент от линията на бедност в зависимост от степента на увреждане. Затова увеличаването на прага автоматично ще повиши и тези плащания.

Ще се промени и помощта за отопление

Увеличение се очаква и при целевата помощ за отопление.

Новият праг ще се отрази и върху средствата за превенция и реинтеграция на деца, както и върху подкрепата при отглеждането им от роднини, близки или в приемни семейства по Закона за закрила на детето.

За увеличаването на социалните плащания ще бъдат предвидени допълнителни 93 млн. евро.

Повече средства ще има и за младежите между 18 и 21 години, които напускат резидентна грижа, както и за определени помощи за безработни.

По-висока помощ при бедствия, наводнения и пожари

Ще нарасне и еднократната помощ при инцидентно възникнали потребности.

Тя може да бъде отпускана при извънредни ситуации като бедствия, наводнения и пожари, включително когато има нанесени щети върху имущество.

Промяната на линията на бедност ще се отрази и върху социалната пенсия за старост.

„По този начин гарантираме, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и осигуряваме по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда“, заяви социалният министър Наталия Ефремова.

източник: vesti.bg