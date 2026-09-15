3301 първокласници в града ще прекрачат за първи път училищния праг на 15 септември

Над 44 хиляди ученици ще прекрачат прага на училищата в община Пловдив на 15 септември, когато започва новата учебна 2026/2027 година. Точно 44 373 деца и младежи ще влязат в класните стаи, а за 3301 първокласници първият учебен ден ще бъде и първата среща с училището.

В цялата Пловдивска област първокласниците са 5980, а на национално ниво учебната година започва за над 700 000 ученици в 2322 училища. Над 55 000 са децата, които за първи път ще чуят училищния звънец.

Над 3000 първокласници ще прекрачат училищния праг в Пловдив на 15-и септември

В Пловдив 15 септември ще бъде белязан и от завръщането на учениците в една от най-дълго чаканите обновени училищни сгради – тази на Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ и ОУ „Княз Александър I“.

След близо три години строителни дейности историческата сграда отново отваря врати за учениците. Ремонтът е на стойност около 13 млн. лева без ДДС, като статутът на сградата като паметник на културата наложи редица съгласувания с Националния институт за недвижимо културно наследство.

Първият учебен ден за двете училища ще бъде общ и тържествен. Откриването е насрочено за 9:30 часа на 15 септември, а на него ще присъства и кметът на Пловдив Костадин Димитров.

До последния момент обаче на място продължават отделни довършителни дейности и почистване. Това означава, че за учениците обновената сграда ще отвори врати навреме, но строителният екип буквално ще предаде щафетата на училищата в последния възможен момент.

Учебната година започва официално на 15 септември 2026 г. и ще продължи до различни дати според класа. Първата ваканция ще бъде есенната – от 31 октомври до 2 ноември 2026 г.

След нея предстоят коледната ваканция от 24 декември до 3 януари, междусрочната – от 30 януари до 2 февруари 2027 г., и пролетната – от 3 до 11 април 2027 г. за учениците от I до XI клас.

За 3301 пловдивски първокласници обаче всички тези дати са все още далеч. На 15 септември предстои първият звънец, първият чин, първата класна стая – и онзи особен момент, в който „училище“ вече не е просто дума от разговорите на възрастните.