Германски експерти в Пловдив: Безопасният път трябва да подсказва как да караме

Привличането на млади хора към професиите, свързани с пътната инфраструктура, остава предизвикателство

Само 1% от шофьорите в Германия карат с над 160–170 км/ч по магистралите

Пътната безопасност започва от самата инфраструктура – от начина, по който е проектиран пътят, до качеството на маркировката и предпазните съоръжения. Това са част от акцентите в представения германски опит на дванадесетата годишна конференция „Безопасна пътна инфраструктура“, която се провежда в Пловдив.

Форумът се състои в „Гранд хотел Пловдив“ и събира представители на институциите, научната и академичната общност, пътния бранш и бизнеса. Организатор е Българската браншова асоциация „Пътна безопасност“.

Експерти от Федералния институт за пътища и транспорт на Германия (BASt) представят практики за анализ на пътнотранспортните произшествия, поддържане на инфраструктурата и проектиране на по-безопасни пътища.

Германия има една от най-големите пътни инфраструктури в света – по общ размер е на четвърто място след САЩ, Китай и Испания. В същото време броят на загиналите по германските пътища е намалял значително през последните десетилетия. През 1970 г. жертвите са били около 19 000, докато през последните една-две години броят им е между 2700 и 2800 годишно.

Сред факторите за промяната са по-безопасното изграждане на пътищата и организацията на реакцията при произшествия. В Германия задълбоченият анализ на катастрофите се прави вече 25 години, като полиция и медицински екипи работят съвместно при изследването на причините и последствията от инцидентите.

Не повече знаци, а по-разбираем път

Една от концепциите, представени на конференцията, е за т.нар. „самообяснителни пътища“. Идеята е самата пътна среда да дава на водача достатъчно ясна информация за очакваното поведение, вместо той да бъде претоварван с множество пътни знаци.

Широчината на лентите, маркировката, островите, дърветата и останалите елементи на пътя трябва да бъдат проектирани така, че водачът интуитивно да разбира каква скорост и какво поведение са подходящи за конкретния участък.

В Германия концепцията вече е част от националните указания за проектиране на извънградски пътища.

Особено значение се отдава и на качествената пътна маркировка, която е важна не само за човешкото възприятие, но и за развитието на автоматизираните превозни средства.

Дърветата край пътя не са единственият проблем

Германският опит поставя под въпрос и автоматичното решение за премахване на дърветата в близост до пътното платно. Вместо това вниманието трябва да бъде насочено към подходящите предпазни съоръжения, включително мантинелите.

На форума беше поставен и въпросът за кадрите в пътния сектор. Недостигът на квалифицирани специалисти е сред проблемите, пред които е изправена индустрията, а привличането на млади хора към професиите, свързани с пътната инфраструктура, остава предизвикателство.

А германските магистрали?

На фона на периодично обсъжданата тема за ограничаване на скоростта по германските аутобани беше представена и статистика за реалното поведение на водачите. Средната скорост по магистралите е около 113 км/ч, като с годините тя намалява, сред останалото и заради увеличаването на дела на електрическите автомобили.

Шофьорите, които се движат с над 160–170 км/ч, са под един процент.

Конференцията в Пловдив продължава два дни, като участниците обсъждат развитието на пътната инфраструктура и мерките за ограничаване на тежките последици от пътнотранспортните произшествия.

На този фон в полицейския бюлетин на града под тепетата днес се съобщаава за Агресия, алкохол и шофиране без книжка по пловдивските пътища.