Пощенските кодове в България може да станат осемзначни

КРС предлага към сегашните четири цифри да се добавят още четири буквено-цифрови символа

Нова система за образуване на пощенските кодове в България предлага Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Проектът е публикуван за обществено обсъждане и предвижда към сегашните четири цифри да бъдат добавени още четири буквено-цифрови символа.

Така пощенските кодове ще станат осемзначни, като новият компонент ще позволява по-прецизно идентифициране на конкретни адресируеми обекти.

Целта на промяната е да се подобри точността при адресирането, обработката, маршрутизирането и доставката на пощенските пратки.

Код за всеки адресируем обект

Предложеният модел предвижда уникален буквено-цифров код, свързан с конкретен адресируем обект. По този начин отделните локации ще могат да имат собствен специфичен пощенски код.

Новата система ще се прилага от всички пощенски оператори – както от оператора, който извършва универсалната пощенска услуга, така и от частните пощенски и куриерски компании.

Промяната е предвидена да се въвежда поетапно. За обектите, за които все още няма пълни и точни данни в официалните държавни регистри и източници, е разработен специален преходен механизъм.

Предвижда се електронен регистър

Част от новия модел е и създаването на електронен регистър на пощенските кодове. Той ще представлява централизирана база данни за поддържане и проверка на актуалността на информацията.

Процедурата за промяна е започнала с решение на КРС от 16 април 2026 г. Предложението е разработено на основание Закона за пощенските услуги, който възлага на регулатора да приеме и въведе единна система за образуване на пощенските кодове в страната.