От днес седмокласниците могат да проверят дали са приети, а записването е от 15 до 17 юли

Регионалното управление на образованието – Пловдив обяви резултатите от първия етап на класиране за прием на ученици в VIII клас по държавния план-прием в неспециализираните училища.

Кандидатите могат да проверят къде са класирани чрез националната система за прием на адрес https://infopriem.mon.bg/, като въведат своя входящ номер и уникалния код за достъп, посочен в служебната бележка за допускане до националното външно оценяване.

От 15 до 17 юли класираните ученици трябва да се запишат в училището, в което са приети, или да подадат заявление за участие във втория етап на класиране. Заявлението се подава в училището, в което ученикът е класиран на първи етап.

От РУО уточняват, че учениците, които не са класирани на първия етап, не подават заявление, тъй като участват автоматично във второто класиране.

Класираните по второ или следващо желание могат да изберат дали да се запишат, да участват във втория етап или да се откажат от мястото. При участие във второто класиране те могат да бъдат приети на по-предно свое желание или да запазят мястото си от първия етап. Подредбата на желанията не може да бъде променяна.

Резултатите от втория етап на класиране ще бъдат обявени на 21 юли 2026 г.