Пътният сектор изпитва недостиг на около 150 транспортни инженери, стана ясно на конференцията в Пловдив

Щетите и загубите за обществото от пътнотранспортни произшествия в България са достигнали 1,92 млрд. евро през 2025 г. Това представлява около 1,7% от брутния вътрешен продукт на страната. Данните бяха представени по време на втория панел на дванадесетата годишна конференция „Безопасна пътна инфраструктура“, която се провежда в Пловдив.

Само за един ден разходите, свързани с катастрофите, възлизат на около 5,3 млн. евро. В сумата влизат както преките материални щети, така и разходите и загубите, свързани с ранените и загиналите при инциденти – медицинско лечение, загуба на производителност и човешки живот, както и последиците за техните семейства.

За периода от 2012 г. насам натрупаните външни разходи от пътнотранспортни произшествия надхвърлят 24 млрд. евро.

Застраховките покриват под 14% от сметката

На фона на тези разходи през 2025 г. застрахователите са изплатили около 380 млн. евро обезщетения, свързани с пътнотранспортни произшествия.

Това покрива по-малко от 14% от общите външни разходи, произтичащи от катастрофите. Останалата част от икономическата и социалната тежест остава извън застрахователното покритие.

Разходите се разделят условно на две големи групи – свързани с човешките жертви и наранявания и материални щети. Към първата група се отнасят медицинските разходи, загубената производителност и производствен капацитет, както и последствията от загубата на човешки живот. Материалните разходи включват щетите по имущество, административните разходи и други последици от произшествията.

Няма достатъчно хора, които да проектират и поддържат пътищата

Другият проблем, очертан по време на панела, е свързан с кадрите в транспортното строителство. В момента секторът изпитва недостиг на около 150 инженери по транспортно строителство.

В същото време в проекти в областта на транспортното строителство вече са вложени значителни средства, а потребността от квалифицирани специалисти остава.

УАСГ, който догодина ще отбележи 85 години от създаването си, обучава близо 4000 студенти в пет факултета и разполага с 54 лаборатории. Университетът има партньорства със 120 висши училища и около 300 компании от строителния сектор. Около 80% от студентите започват работа в строителни фирми още по време на обучението си.

Стандартите сами по себе си не правят пътя безопасен

В дискусията беше поставен и въпросът как се поддържа безопасността на вече изградената инфраструктура.

В Европа от години се въвеждат стандарти за пътни знаци и изисквания към инфраструктурата. Самото спазване на стандартите обаче не е достатъчно, ако пътят е амортизиран или отделни негови елементи са износени.

Затова поддръжката трябва да бъде съобразена с конкретните рискове на всеки пътен участък, а състоянието на инфраструктурата да се следи постоянно.

Темата е пряко свързана с обсъжданите по време на първия панел подходи за проектиране и поддържане на по-безопасна пътна среда.

Германският опит в пътната безопасност беше представен на конференцията в Пловдив

Какво предстои на 18 септември?

Конференцията „Безопасна пътна инфраструктура“ продължава и на 18 септември с втория ден от програмата. Акцентите ще останат върху пътната безопасност, инфраструктурата и практическите решения за намаляване на риска от тежки произшествия.

Форумът в „Гранд хотел Пловдив“ събира представители на институциите, академичната и научната общност, пътния бранш и бизнеса.