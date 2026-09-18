Парламентът обсъжда промени, насърчаващи ремонта на стоки

Народното събрание ще обсъди на първо четене законопроект за промени в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, внесен от Министерския съвет.

Предложените изменения са насочени към насърчаване на ремонта на стоки както в рамките на законовата гаранция, така и след изтичането ѝ. Предвижда се потребителите да бъдат информирани за правото си да избират между ремонт и замяна на стоката.

При избор на ремонт срокът на законовата гаранция ще се удължава с една година, посочват вносителите в мотивите към законопроекта.

Производителите ще трябва да осигуряват ремонт и резервни части

С промените се въвежда и задължение за производителите на определени категории стоки, за които европейското законодателство е установило изисквания за ремонтопригодност. Те ще трябва да предоставят услуги за ремонт, необходимите резервни части и информация, свързана с ремонта.

Целта е да се удължи животът на стоките и да се насърчи ремонтът като алтернатива на закупуването на нов продукт.

Предложените изменения транспонират в българското законодателство Директива (ЕС) 2024/1799 от 13 юни 2024 г. относно общите правила за насърчаване на ремонта на стоки. Директивата е част от политиката на Европейския съюз за развитие на кръгова и устойчива икономика, намаляване на отпадъците и по-дълъг жизнен цикъл на продуктите.

Срокът за транспониране на директивата е 31 юли 2026 г.

В програмата на парламента е включен и редовен парламентарен контрол. В него ще участват министрите Илин Димитров, Велислава Петрова, Николай Найденов, Наталия Ефремова, Георги Вълчев, Катя Ивкова, Росица Карамфилова и Иван Шишков.