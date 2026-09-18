Пловдив се изкачи с 116 места в глобалната класация на градовете на Oxford Economics

Градът заема 643-то място сред 1000-те най-големи градски икономики в света

Пловдив отбелязва значителен скок в тазгодишното издание на Global Cities Index на Oxford Economics. Градът се изкачва със 116 позиции спрямо предходната година и вече заема 643-то място сред 1000-те града, включени в престижната международна класация.

Пловдив е един от трите български града, попаднали в индекса за 2026 г. Наред с него са София и Варна. Столицата заема 303-то място, а Варна е на 451-ва позиция, като именно морският град отбелязва най-големия скок сред българските участници – със 171 места.

Пловдив с най-силен резултат при качеството на живот

Представянето на Пловдив е различно в отделните категории, по които Oxford Economics оценява градовете.

Най-високо е класиран градът по показателя „Качество на живот“, където заема 403-то място. Следва категорията „Околна среда“, в която Пловдив е на 536-а позиция.

По „Икономика“ градът заема 790-о място, а по „Човешки капитал“ – 886-о. По показателя „Управление“ Пловдив е на 366-а позиция.

Именно съчетанието на тези пет направления определя крайното място на всеки град в индекса. Oxford Economics използва показатели за икономическа сила и растеж, човешки капитал и трудов пазар, качество на живот, околна среда и управление.

Голям ръст при трите български града

Спрямо миналогодишното издание Пловдив се придвижва напред със 116 места. Това е вторият най-голям ръст сред трите български града в класацията.

София се изкачва със 121 позиции до 303-то място, докато Варна прави най-големия скок – 171 места до 451-во. Така и трите български града подобряват позициите си спрямо предходното издание.

Oxford Economics посочва, че тазгодишният индекс показва значителни подобрения именно в някои градове от Централна и Източна Европа. Според анализаторите икономическият и доходният растеж са сред факторите, които стоят зад подобренията в представянето на градовете в региона.

Как се измерва представянето на градовете?

Global Cities Index 2026 обхваща 1000 от най-големите градове в света. Методологията на Oxford Economics комбинира пет категории в общ резултат: икономика, човешки капитал, качество на живот, околна среда и управление. Всеки от показателите се оценява по скала от 0 до 100, след което резултатите се обединяват в общ индекс.

Класацията не измерва единствено размера на местната икономика. В нея се включват и фактори като икономически растеж и стабилност, уменията и характеристиките на работната сила, условията за живот, устойчивостта на околната среда и институционалната ефективност.

Ню Йорк остава начело

В световен мащаб Ню Йорк заема първото място в индекса за 2026 г., следван от Лондон и Париж. В челната десетка влизат още Сиатъл, Сан Франциско, Дъблин, Бостън, Сан Хосе, Токио и Цюрих.

Според Oxford Economics 78 от първите 100 места са заети от градове в Европа и Северна Америка. В същото време тазгодишният анализ отчита и нарастващото значение на градовете в Азия и Близкия изток, както и динамиката в Централна и Източна Европа.

За Пловдив тазгодишното изкачване с 116 позиции поставя града значително по-напред спрямо предходното издание на глобалния индекс и показва промяна в позицията му сред водещите градски икономики, включени в изследването.