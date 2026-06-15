Една картинка, две училища и един дебат: как Пловдив говори за училищния дрескод

СУ „Св. Патриарх Евтимий“ и СУ „Константин Величков“ използват сходна визуална концепция, но избират различен начин да общуват с ученици и родители по темата за училищното облекло

Сходни визуални послания, но различна комуникация – едното училище кани на диалог с ученици и родители, другото разчита единствено на силата на изображението

Темата за училищния дрескод отново привлече вниманието на пловдивчани, след като две големи училища публикуваха в социалните мрежи визуални насоки за подходящото облекло в учебна среда. На пръв поглед изображенията изглеждат почти еднакви, но зад тях стоят различни политики и различен комуникационен подход.

Любопитното е, че СУ „Св. Патриарх Евтимий“ и СУ „Константин Величков“ използват една и съща илюстрация, показваща примери за неподходящо училищно облекло – прекалено разкриващи или плажни дрехи, силно скъсани дънки и визии, които не съответстват на учебната среда.

Разликата е в лявата част на плакатите.

В СУ „Св. Патриарх Евтимий“, където учениците носят униформи, като пример за подходящо облекло е показана именно официалната училищна визия. При СУ „Константин Величков“, където няма въведени униформи, илюстрацията представя семпли ежедневни комбинации – тениски, поли, класически панталони и дънки, без акцент върху марки, цена или модни тенденции.

Така една и съща визуална концепция е адаптирана към спецификата на всяко училище, но с общо послание – уважението към училището личи и в начина, по който учениците се представят в него.

Два различни начина на комуникация

Освен във визията, двете училища се различават и в начина, по който представят своето послание.

Публикацията на СУ „Константин Величков“ е придружена с обръщение към учениците и родителите:

„Уважаеми ученици и родители, с настъпването на летните месеци бихме искали да напомним, че подходящото облекло е част от добрата училищна култура и уважението към образователната среда. В Средно училище „Константин Величков“ насърчаваме не само стремежа към знания и успехи, но и спазването на установените правила и добрия тон. Молим учениците да посещават училище с прилично, спретнато и подходящо за учебния процес облекло, съобразено с характера на образователната институция. Благодарим за съдействието, разбирането и отговорното отношение!“

Постът е оставен отворен за коментари, което дава възможност за обратна връзка и обществен разговор между училището, родителите и учениците.

В СУ „Св. Патриарх Евтимий“ подходът е различен. Публикувана е единствено визуализацията, без придружаващ текст или обръщение, а коментарите под публикацията са ограничени.

Така посланието разчита изцяло на силата на изображението.

Повече от разговор за дрехите

Сравнението между двете публикации показва, че независимо дали едно училище е с униформи или без, стремежът е към създаване на спокойна и уважителна образователна среда.

Прави впечатление още един детайл- в примера на училището без униформи липсват скъпи марки и дизайнерски визии. Представени са базови и достъпни дрехи, което насочва разговора не към финансовите възможности на семействата, а към чистотата, спретнатостта и уважението към училищната институция.

Все повече образователни институции търсят нови начини да комуникират правилата си. Вместо дълги правилници и рестриктивен тон, те използват визуални послания, които са по-разбираеми за младите хора и намаляват възможността за различни тълкувания.

В този смисъл публикациите на двете пловдивски училища поставят по-широк въпрос:

Може ли училищният дрескод да бъде не средство за ограничения, а инструмент за изграждане на обща култура, уважение и чувство за принадлежност към училищната общност?

Една картинка едва ли ще сложи край на дебата, но със сигурност успя да го отвори. И показа, че понякога именно начинът, по който институциите общуват с учениците и родителите, е толкова важен, колкото и самите правила.