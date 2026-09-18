Стадион „Локомотив“ ще носи името „Христо Бонев“
На първата си сесия за новия политически сезон Пловдивският общинският съвет прие решение стадион „Локомотив“ да носи името „Христо Бонев“. Общинските съветници гласуваха решение №326 на провелото се на 17 септември извънредно заседание, с което бе признат дългогодишния принос на Христо Бонев към спорта и към Пловдив, превърнало го в една от емблематичните личности в историята на пловдивския и българския футбол.
Христо Бонев е неразривно свързан с „Локомотив“ – Пловдив през своята спортна и професионална кариера – като футболист, треньор, ръководител и почетен президент на клуба. Той е и почетен гражданин на Пловдив. Като футболист на „Локомотив“ Христо Бонев записва 404 мача и 180 гола в „А“ група. Три пъти е избиран за „Футболист №1 на България“, а в периода 1996–1998 г. е селекционер на националния отбор на България.
Преименуването на стадиона е начин да бъде съхранена паметта за неговия принос към футбола, за дългогодишната му връзка с „Локомотив“ и за мястото му в спортната история на Пловдив. С решението името на Христо Бонев ще бъде свързано и с един от знаковите спортни обекти на града – място, което поколения пловдивчани свързват с футбола, „Локомотив“ и спортната история на Пловдив.