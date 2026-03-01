Времето в Пловдив на 1 март 2026 г.

Слънцето изгрява в 7 ч. и 3 мин. и залязва в 18 ч. и 16 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 13 мин. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното.
Днес през целия ден ще има ниска облачност, която ще се разкъсва до слънчево. Почти тихо време с температури между между минус 6° и 10° С.
Снимка: Plamen Denchev
21 коментари
That sounds like a chilly but nice day in Plovdiv, with low clouds slowly giving way to sun. It is perfect weather to stay cozy indoors for a bit and try Granny 4 online free and unblocked in your browser when you need a fun break.