Облаци ще покрият небето над града, но температурите ще останат сравнително високи за средата на ноември

С променлива облачност и температури до 13 градуса ще премине сряда, 18 ноември, в Пловдив. Минималната температура ще бъде около 7 градуса, а през деня термометрите ще достигнат 13°.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология облачността ще се увеличава и вплътнява. В Горнотракийската низина се очаква мъгливо време. Ще духа умерен южен-югозападен вятър.

Въпреки облаците времето ще остане сравнително топло за сезона. Валежите в страната ще бъдат предимно в Северна България и планинските райони, като за Пловдив прогнозата не предвижда съществени валежи.

Слънцето в града ще изгрее в 7:14 часа и ще залезе в 16:57 часа. Продължителността на деня ще бъде 9 часа и 43 минути.

Снимка: Nadia Djachenko