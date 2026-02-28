Близкият изток пламна

Американска база в Бахрейн е била атакувана от Иран, съобщават държавните медии. Иран е извършил ракетни атаки, съобщи полуофициалната иранска информационна агенция Fars.

Бахрейн е ключов съюзник на САЩ в Персийския залив и постоянен домакин на щаба на Пети флот на ВМС на САЩ в Манама.

Националният комуникационен център на Бахрейн съобщава, че сервизният център на 5-ти флот на ВМС на САЩ е бил „подложен на ракетна атака“, според изявление, цитирано от държавната информационна агенция на Бахрейн (BNA).

„Допълнителни подробности ще бъдат предоставени своевременно“, добавя се в изявлението, без да се посочва коя държава е извършила атаката. „Обществеността се призовава да следва инструкциите, издадени от съответните официални органи, и да получава информация само от официални източници“.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГС) е атакувал четири американски бази в Близкия изток

Четири американски бази в Близкия изток са били атакувани в отговор на американски и израелски удари по ирански градове, съобщиха държавните медии на Иран, позовавайки се на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Военновъздушната база Ал Удейд в Катар, военната база Ал Салем в Кувейт, военната база Ал Дафра в ОАЕ и базата на Пети флот на САЩ в Бахрейн са били обект на ирански ракетни атаки, съобщи информационна агенция Fars, позовавайки се на КГС.

Полетите се пренасочват из целия регион на Персийския залив и, разбира се, никой не знае колко дълго ще продължи това и къде ще свърши, съобщава Би Би Си (BBC).

Обединените арабски емирства (ОАЕ) обявиха, че затварят въздушното си пространство, съобщи държавната новинарска агенция WAM, цитирана от Си Ен Ен (CNN).

В столицата Абу Даби бяха чути експлозии, а от града се виждаше дим.

Един човек е загинал от падащи отломки, след като противовъздушна отбрана е прихванала ирански ракети, насочени към обекти в Абу Даби, столицата на Обединените арабски емирства, съобщи държавната информационна агенция WAM, позовавайки се на министерството на отбраната на ОАЕ.

Министерството на отбраната съобщи, че азиатски гражданин е бил убит, след като отломките са паднали върху жилищен район на Абу Даби.

ОАЕ заявиха в изявление, че са прихванали „редица“ балистични ракети, изстреляни от Иран, описвайки атаката като „опасна ескалация и страхлив акт“.

В Катар също не е спокойно. Катарски служител заяви, че Катар е прихванал две ирански ракети над страната си.

Катар първоначално обяви, че обстановката в страната е спокойна след ударите срещу съседен Иран, като подчерта, че развитието се следи внимателно.„Ситуацията в Държавата Катар е стабилна и сигурна“, се казва в изявление на вътрешното министерство.

По-късно официален представител съобщи, че катарските системи за отбрана са прехванали иранска ракета, а министерството на отбраната информира, че е отблъснало „редица атаки“.

Междувременно ливанският премиер Наваф Салам заяви, че няма да приеме никой да въвлича „страната в приключения, които заплашват нейната сигурност и единство“, което изглежда като косвено послание към Хизбула да не се намесва в подкрепа на Иран.

„В светлината на опасните развития, които се развиват в региона, повтарям призива си към всички ливанци да проявяват мъдрост и патриотизъм, поставяйки интересите на Ливан и ливанския народ над всичко“, каза Салам в изявление в X.

„Потвърждавам, че няма да позволим на никого да въвлича страната в приключения, които заплашват нейната сигурност и единство“, категоричен е той.

Напрежението в региона расте с всяка минута, след като тази сутрин Израел обяви, че удря Иран в „превантивна атака“. Малко по-късно САЩ потвърдиха, че участват в операцията и също нанасят удари.

Развитието на събитията показва, че Иран се стреми да отвърне на ударите на САЩ. Ислямската република удари Израел, като експлозии бяха чути в Йерусалим.

Йорданските въздушни сили провеждат учения за „защита на небето на кралството“

Йорданските военновъздушни сили обявиха, че провеждат учения за „защита на небето на кралството“ след израелските и американските удари срещу Иран, предаде БТА.

„Шумовете, чути в небето над няколко региона на кралството, са от самолети на кралските въздушни сили на Йордания, които извършват рутинни полети в рамките на оперативните си мисии“, заяви военен източник, след като в Аман се чуха сирени. „Тези полети са част от операции за въздушно разузнаване и инспекция, целящи да опазят сигурността на йорданското въздушно пространство и да гарантират, че то е свободно от всякакви опити за проникване или незаконна дейност“, добави източникът.

Малко по-късно йорданската армия заяви, че нейните противовъздушни отбранителни системи са прихванали две балистични ракети, насочени към страната.

Жители на столицата Аман казаха, че са чули силни експлозии и сирени за въздушна тревога.

Как се стигна до тук

Новината за превантивната атака на Израел срещу Иран идва след като САЩ и Иран подновиха преговорите през февруари в опит да разрешат десетилетния спор относно иранската ядрена и балистична програма чрез дипломация и да предотвратят заплахата от военна конфронтация, която може да дестабилизира региона.

Израел обаче настоява всяко споразумение между САЩ и Иран да включва демонтиране на цялата ядрена инфраструктура на Техеран, а не само спиране на процеса на обогатяване на уран, и оказва натиск върху Вашингтон да включи въпроса за ограничения върху иранската ракетна програма в преговорите. Иран заяви, че е готов да обсъди ограничения върху ядрената си програма в замяна на премахване на санкциите, наложени му досега, но изключи обвързването на въпроса с ракетите.

Техеран също така заяви, че ще се защитава срещу всяка атака. Той предупреди съседните държави, които приемат американски войски, че ще предприеме действия срещу американски бази, ако Вашингтон нанесе удар по Иран.

Иран отхвърли възможността да обсъжда ограничения върху програмата си за балистични ракети, както и прекратяване на подкрепата си за прокси групи в региона, включително „Хамас“ в Газа, „Хизбула“ в Ливан, милициите в Ирак и хутите в Йемен, заявявайки, че тези искания са нарушение на неговия суверенитет.

През юни САЩ се присъединиха към израелска военна кампания срещу ирански ядрени съоръжения – най-пряката американска военна намеса досега срещу Ислямската република. В отговор Техеран изстреля ракети към американската военновъздушна база в Катар, която е най-голямата подобна база в Близкия изток.

Западните сили предупреждават, че иранската програма за балистични ракети застрашава регионалната стабилност и би могла да послужи за носител на ядрени оръжия, ако бъде развита. Техеран отрича да се стреми към създаване на атомна бомба.

Източник: vesti.bg

Снимка: Стълбове дим се издигат над Техеран след мощни експлозии в иранската столица тази събота, 28 февруари 2026 г. Доналд Тръмп потвърди началото на мащабна военна кампания на САЩ и Израел с цел пълно заличаване на ракетната индустрия на режима/ Източник: БТА/AP