Променлива облачност и температури до 16 градуса очакват Пловдив във вторник. Сутринта на места в Горнотракийската низина ще има мъгли.

По-топло и с променлива облачност ще бъде времето в Пловдив във вторник, 17 ноември. Минималната температура ще бъде около 7 градуса, а максималната ще достигне 16 градуса, показва прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

През нощта срещу вторник на много места в страната ще има валежи от дъжд, които до сутринта ще спрат. Облачността ще се разкъсва и намалява, но вечерта отново ще се увеличи. Преди обяд в по-голямата част от Горнотракийската низина се очаква мъгливо време.

Ще духа слаб вятър от запад-югозапад, който вечерта ще се ориентира от юг-югозапад. Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

В страната минималните температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, а максималните – между 13 и 18 градуса.

През следващите дни ще се задържи сравнително топло за средата на ноември. В сряда облачността ще се увеличава, а в Горнотракийската низина отново ще има условия за мъгли. Максималните температури в страната ще достигат 15–20 градуса.

снимка: Rossitsa Revova