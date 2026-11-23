Облаци, дъжд и застудяване очакват Пловдив в понеделник
Температурите ще достигнат 17 градуса, но следобед времето ще се промени с преминаването на студен атмосферен фронт
Променливо време с кратки превалявания от дъжд очаква Пловдив в понеделник, 23 ноември. Денят ще започне с повече слънчеви часове, но следобед облачността ще се увеличи, а с преминаването на студен атмосферен фронт ще започне и понижение на температурите.
Минималните температури ще бъдат около 6 градуса, а максималните ще достигнат 17 градуса. Вероятността за валежи през деня се увеличава следобед.
Ще духа западен вятър, който постепенно ще се усилва. През вечерта захлаждането ще стане по-осезаемо.
Слънцето ще изгрее в 7:20 часа и ще залезе в 16:53 часа. Продължителността на деня ще бъде 9 часа и 33 минути.
Понеделник ще бъде последният сравнително топъл ден преди рязкото застудяване. Във вторник максималните температури в Пловдив се очаква да бъдат около 9 градуса.
снимка: Александра Тороманова