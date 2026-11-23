Времето в Пловдив на 23 ноември 2026 г.

Облаци, дъжд и застудяване очакват Пловдив в понеделник

Температурите ще достигнат 17 градуса, но следобед времето ще се промени с преминаването на студен атмосферен фронт

Променливо време с кратки превалявания от дъжд очаква Пловдив в понеделник, 23 ноември. Денят ще започне с повече слънчеви часове, но следобед облачността ще се увеличи, а с преминаването на студен атмосферен фронт ще започне и понижение на температурите.

Минималните температури ще бъдат около 6 градуса, а максималните ще достигнат 17 градуса. Вероятността за валежи през деня се увеличава следобед.

Ще духа западен вятър, който постепенно ще се усилва. През вечерта захлаждането ще стане по-осезаемо.

Слънцето ще изгрее в 7:20 часа и ще залезе в 16:53 часа. Продължителността на деня ще бъде 9 часа и 33 минути.

Понеделник ще бъде последният сравнително топъл ден преди рязкото застудяване. Във вторник максималните температури в Пловдив се очаква да бъдат около 9 градуса.

снимка: Александра Тороманова