Облачно ще бъде времето в четвъртък, температурите в града ще достигнат 10 градуса
Облачно време очаква Пловдив в четвъртък, 26 ноември. Минималната температура ще бъде около 0°, а максималната ще достигне 10 градуса, според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).
През деня облачността ще се задържи значителна. Времето ще бъде сравнително меко за края на ноември, с температури до 10 градуса в следобедните часове.
Прогнозата е по данни на Националния институт по метеорология и хидрология
снимка: Тони Иванов