Времето в Пловдив на 26 ноември 2026 г.

Облачно ще бъде времето в четвъртък, температурите в града ще достигнат 10 градуса

Облачно време очаква Пловдив в четвъртък, 26 ноември. Минималната температура ще бъде около 0°, а максималната ще достигне 10 градуса, според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През деня облачността ще се задържи значителна. Времето ще бъде сравнително меко за края на ноември, с температури до 10 градуса в следобедните часове.

Прогнозата е по данни на Националния институт по метеорология и хидрология

снимка: Тони Иванов