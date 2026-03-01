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Времето в Пловдив на 1 март 2026 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:55ч, неделя, 1 март, 2026
11 270 Преди по-малко от минута

Слънцето изгрява в 7 ч. и 3 мин. и залязва в 18 ч. и 16 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 13 мин. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното.

Днес през целия ден ще има ниска облачност, която ще се разкъсва до слънчево. Почти тихо време с температури между между минус 6° и 10° С.

Снимка: Plamen Denchev

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:55ч, неделя, 1 март, 2026
11 270 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

11 коментари

  1. Инверсионни процеси и ниска облачност: Високото атмосферно налягане често действа като „капак“ над земната повърхност, задържайки влагата в ниските слоеве. Това обяснява сутрешната ниска облачност, която с напредването на деня и затоплянето на приземния въздух започва да се разкъсва, за да отстъпи място на слънцето. This video to mp3 is really helpful to all creators.

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