Облачно и с вероятност за дъжд ще бъде времето под тепетата в петък

Облачно време с вероятност за дъжд очаква Пловдив в петък, 27 ноември. Температурите ще останат сравнително меки за края на ноември, като минималните ще бъдат около 4°, а максималните ще достигнат 10°.

През деня облачността ще бъде значителна, а на места са възможни слаби валежи от дъжд. Вероятността за валежи е над 50%, според прогнозните данни. Ще духа слаб вятър.

Изгревът в Пловдив е в 7:24 часа, а залезът – в 16:51 часа. Продължителността на деня ще бъде 9 часа и 26 минути.

снимка: Костадинка Пеева