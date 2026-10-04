Съдът решава днес дали Славчо Мегеров да остане за постоянно в ареста

Окръжният съд в Пловдив ще разгледа искането на прокуратурата за най-тежката мярка за неотклонение спрямо обвиняемия за предумишленото убийство на бизнесмена Илиян Филипов

Окръжният съд в Пловдив ще заседава днес по искането на прокуратурата за постоянен арест на Славчо Мегеров, обвинен в предумишленото убийство на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов.

Кой е Славчо Мегеров: От затвора до бизнес отношения с Филипов

51-годишният Мегеров е привлечен към наказателна отговорност за убийството, извършено на 30 септември в Пловдив. Според събраните до момента доказателства той е прострелял Филипов с огнестрелно оръжие около 1 часа след полунощ в жилищна кооперация. Двамата са се познавали, а първоначалната версия на разследващите е за личен мотив, свързан с неуредени финансови отношения.

От прокуратурата съобщиха, че по делото са извършени множество огледи на местопроизшествието, имоти, жилищни сгради и автомобили, а иззети веществени доказателства се изследват чрез назначени експертизи. Разследването продължава и по версии за евентуална съпричастност на други лица към престъплението.

Очаква се съдът да прецени дали събраните доказателства и законовите основания налагат Мегеров да остане в ареста до приключване на наказателното производство.

Още по случая: Прокуратурата ще поиска постоянен арест за Славчо Мегеров.