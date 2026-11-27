12 милиона момичета по света се омъжват преди 18-годишна възраст всяка година

ООН учредява новия международен ден с цел да привлече вниманието към детските, ранните и принудителните бракове и последиците от тях. Всяка година около 12 милиона момичета по света се омъжват преди да навършат 18 години.

На 27 ноември 2026 г. светът отбелязва за първи път Международния ден за премахване на детските, ранните и принудителните бракове. Датата е обявена от Общото събрание на ООН с резолюция, приета на 4 септември 2026 г., и е посветена на усилията за прекратяване на една от устойчивите вредни практики, засягащи правата, образованието, здравето и развитието на милиони деца по света.

Инициативата за създаването на международния ден е водена от Сиера Леоне, с подкрепата на първата дама Фатима Маада Био и международната мрежа за защита на правата на децата Just Rights for Children.

12 милиона момичета годишно стават деца-булки

Мащабът на проблема остава огромен. По данни на ООН всяка година около 12 милиона момичета по света встъпват в брак преди да навършат 18 години. По оценки на организацията приблизително 650 милиона жени и момичета, живеещи през 2026 г., са били омъжени като деца.

Детските, ранните и принудителните бракове имат последици, които надхвърлят ранното създаване на семейство. Те могат да прекъснат образованието, да ограничат възможностите за икономическа независимост, да застрашат физическото и психичното здраве и да увеличат риска от насилие и експлоатация.

Въпреки отчетения напредък през последното десетилетие, темпът на намаляване на детските бракове остава недостатъчен за постигане на целта за премахването им до 2030 г. Тя е част от Цел 5 за равенство между половете и овластяване на жените и момичетата в Програмата за устойчиво развитие на ООН.

България: бракове под 18 години са забранени

В България законодателството вече не допуска сключване на граждански брак преди навършване на 18 години. Изключението, което позволяваше на лица, навършили 16 години, да сключат брак с разрешение от районния съд при определени обстоятелства, е отменено с промени в Семейния кодекс, в сила от 22 декември 2023 г.

Социалният проблем обаче не се изчерпва с официално регистрираните бракове. Неформалните съжителства и ранното майчинство остават част от реалността в страната.

Според данните на Националния статистически институт през 2025 г. в България са родени 2636 деца от майки под 18-годишна възраст, спрямо 2817 през 2024 г.

Зад световната статистика стоят и конкретни човешки съдби. Каква е картината в Пловдив и региона и доколко ранните съжителства и бракове остават социален проблем? Очаквайте подробности по темата в Под тепето.

снимка: ESCAP/Армин Хари