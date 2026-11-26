Важно за пътуващите: Къде се местят автобусите от автогара „Север“ след 1 декември

От 1 декември 2026 г. автогара „Север“ в Пловдив спира да обслужва автобуси. След решението на Общинския съвет, което ще се гласува днес от извънреден порядък, 33 направления ще бъдат пренасочени към останалите две автогари в града – „Родопи“ и „Юг“.

Общинският съвет в Пловдив решава за съдбата на линиите от автогара „Север“

Ето пълния списък на маршрутите и новите им начални и крайни точки:

На автогара „Родопи“

Всички изброени автобуси ще използват автогарата като начална и крайна спирка:

Пловдив – Казанлък

Пловдив – Раковски

Пловдив – Цалапица

Пловдив – Царацово

Пловдив – Радиново

Пловдив – Ръжево Конаре

Пловдив – Ръжево

Пловдив – Чоба

Пловдив – Чалъкови

Пловдив – Тюркмен

Пловдив – Сърнегор

Пловдив – Върбен

Пловдив – Зелениково

Пловдив – Розовец

Пловдив – Златосел

Пловдив – Свежен

Пловдив – Главатар

На автогара „Юг“

Като начална и крайна спирка:

Пловдив – Съединение

Пловдив – Съединение (през Голям Чардак)

Пловдив – Съединение (през Царимир)

Пловдив – Голям Чардак

Пловдив – Правище

Пловдив – Драгомир

Пловдив – Ясно поле

Пловдив – Калековец

Пловдив – Старосел

Пловдив – Старосел (през Кръстевич)

Пловдив – Мало Крушево

Пловдив – Красновски бани

Пловдив – Велико Търново

Пловдив – Горна Оряховица

Като междинна спирка:

София – Слънчев бряг

София – Бургас

Промяната влиза в сила от 1 декември. Пътниците трябва да проверят от коя автогара ще тръгва конкретният им автобус, преди да потеглят към досегашната „Север“. Засега няма ясен срок до кога ще важи това разпределение. Още по темата четете в статията Временната автогара край Филипово: Пловдив е на финала с 10-годишния наем.