Синдикалните организации на четири пловдивски университета настояват за по-високо финансиране на висшето образование и увеличение на възнагражденията на академичния и неакадемичния състав. Те предупреждават за задълбочаващо се недофинансиране и несъответствие между поставените от държавата изисквания за качество и осигурените средства.

Обща позиция са подписали представители на синдикалните структури към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Аграрния университет, Университета по хранителни технологии и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство.

Поводът са параметрите на бюджетната процедура за 2027 г., обсъдени на национален форум на синдиката „Висше образование и наука“ – КНСБ във Великотърновския университет на 13 ноември.

Предвиденото увеличение на заплатите във висшето образование е 5%

Синдикатите възразяват срещу предвиденото увеличение на заплатите във висшето образование от 5%, докато за учителите в средното образование е заложен ръст от 7,5%. Според тях това създава неравнопоставеност, въпреки високите изисквания към университетите и резултатите им в обучението и научната дейност.

В позицията се посочва, че допълнително предвидените 41 млн. евро за висше образование през 2027 г. не отговарят на реалните потребности на системата. Синдикалистите твърдят и че разчетите на Министерството на финансите не са достатъчно прозрачни.

Според техния анализ делът на финансирането на висшето образование от БВП е намалял от 0,64% през 2025 г. до 0,53% през 2026 г., а бюджетната прогноза предвижда спад до 0,50% през 2027 г. и 0,47% през 2029 г. При законово заложен праг от 0,9% от БВП синдикатите настояват за постепенно увеличаване на средствата, така че този размер да бъде достигнат до 2030 г.

Сред исканията им е бюджетът за 2027 г. да предвижда финансиране от 0,70% от БВП, без отклонение от законовите разпоредби. Те настояват още за преразглеждане на 5-процентното увеличение на заплатите и за обвързването им с нормативите в Закона за висшето образование.

Предложените от синдикатите минимални нива са възнаграждение за академичния състав в размер на 180% от средната брутна заплата, начална заплата за асистент – 125%, за служители с висше образование – 100%, а за служители със средно образование, работещи по научни проекти и програми – 80%.

Пловдивските синдикални организации настояват и за по-активен социален диалог с Министерството на образованието, включително за провеждане на заседание на новосъздадения постоянен Консултативен секторен съвет и задължителни консултации при бюджетни и нормативни промени.