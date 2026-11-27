УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив въведе в клинична експлоатация първата в България система Radixact – най-новото поколение на платформата за томотерапия на американската компания Accuray. След получено разрешително от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) и успешно приключване на необходимите процедури по подготовката на апаратурата, в Клиниката по лъчелечение вече са извършени и първите лечебни процедури с подходящи пациенти.

Сред първите пациенти са болни с онкологични заболявания на белия дроб, млечната жлеза и тумори в областта на глава и шия. Прилагането на системата разширява възможностите за високопрецизно, образно-насочено лъчелечение и позволява по-добро съобразяване на лечебната доза с формата и локализацията на тумора, като същевременно се цели максимално щадене на околните здрави тъкани.

Radixact е усъвършенствана терапевтична система за образно-насочена модулирана по интензитет лъчетерапия (IG-IMRT), която използва непрекъснато облъчване при ротация около пациента и високоскоростен бинарен многолистов колиматор. Технологията позволява прецизно насочване на лъчевата доза и лечение на тумори с различна локализация, големина и форма.

С въвеждането на Radixact Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ „Свети Георги“ затвърждава позицията си като водещ високотехнологичен център за лечение на онкологични заболявания и се превръща в единствената клиника в Южна България с четири линейни ускорителя.

Въвеждането на системата е част от мащабната инвестиционна програма на УМБАЛ „Свети Георги“ за модернизиране на онкологичната помощ и осигуряване на достъп на българските пациенти до съвременни методи за лъчелечение. Проектът се реализира по компонент „Модернизиране на системата за диагностика и лечение на онкологични заболявания в страната“ от инвестиция C12.I1 „Модернизиране на болничните заведения“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.