Тази неделя: забавления, приключения и благотворителност в парк „Ружа“, район „Западен“
Район „Западен“ кани семейства с деца на специален семеен ден в парк „Ружа“. На 4 октомври ще се проведат две инициативи – „Щастливи заедно“ и „Приключенски остров“, които ще съберат деца, родители и жители на Пловдив за празник, изпълнен с игри, творчество, забавления и срещи.
Това е третото издание на двете инициативи, съобщава кметът Тони Стойчева.
„Заедно с нашите партньори искаме да покажем, че можем да бъдем по-сплотени, когато сме обединени от позитивни преживявания. Децата ще имат възможност да общуват, да играят, да творят и да се забавляват на открито и далеч от електронни устройства. Тази година организираме и благотворителна кауза в подкрепа на семейство в затруднено социално положение, което се нуждае от средства за терапия на своето дете с тежка форма на аутизъм. Вярвам, че повече хора ще откликнат и заедно ще дадем пример за човечност и съпричастност“, допълва Тони Стойчева.
ПРОГРАМА
„Щастливи заедно“ | 11:00 – 12:30 ч.
Организатор: МКБППМН към район „Западен“
Програмата включва разнообразни занимания за деца
- Работилница за рисуване;
- Атeлие за изработване на бижута от дървени мъниста и други творчески изненади;
- Издателство „Вивабук“ ще предизвика малки и големи почитатели на мозъчните гимнастики с книжките от иновативната система „Фитнес за ума“;
- „Работилничка за емоции“ – детският психолог Йоана Ангелова ще предложи занимания с емоционални карти, пъзели, мемори карти и поведенчески игри.
„Приключенски остров“ | 10:30 – 15:30 ч.
Организатори: ADRA България и клуб „Приключенец“
Децата на възраст от 7 до 13 години ще могат да се включат в различни изпитания и забавления:
- Игри с топки;
- Бой с възглавници;
- Въжен мост и въртележка;
- Приготвяне на вкусен скаутски хляб.
Важно: Присъствието на родител е задължително. Всички участници трябва да спазват указанията на организаторите.
Входът за всички инициативи е свободен.