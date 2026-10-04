Район „Западен“ кани семейства с деца на специален семеен ден в парк „Ружа“. На 4 октомври ще се проведат две инициативи – „Щастливи заедно“ и „Приключенски остров“, които ще съберат деца, родители и жители на Пловдив за празник, изпълнен с игри, творчество, забавления и срещи.

Това е третото издание на двете инициативи, съобщава кметът Тони Стойчева.

„Заедно с нашите партньори искаме да покажем, че можем да бъдем по-сплотени, когато сме обединени от позитивни преживявания. Децата ще имат възможност да общуват, да играят, да творят и да се забавляват на открито и далеч от електронни устройства. Тази година организираме и благотворителна кауза в подкрепа на семейство в затруднено социално положение, което се нуждае от средства за терапия на своето дете с тежка форма на аутизъм. Вярвам, че повече хора ще откликнат и заедно ще дадем пример за човечност и съпричастност“, допълва Тони Стойчева.

ПРОГРАМА

„Щастливи заедно“ | 11:00 – 12:30 ч.

Организатор: МКБППМН към район „Западен“

Програмата включва разнообразни занимания за деца

Работилница за рисуване;

Атeлие за изработване на бижута от дървени мъниста и други творчески изненади;

Издателство „Вивабук“ ще предизвика малки и големи почитатели на мозъчните гимнастики с книжките от иновативната система „Фитнес за ума“;

„Работилничка за емоции“ – детският психолог Йоана Ангелова ще предложи занимания с емоционални карти, пъзели, мемори карти и поведенчески игри.

„Приключенски остров“ | 10:30 – 15:30 ч.

Организатори: ADRA България и клуб „Приключенец“

Децата на възраст от 7 до 13 години ще могат да се включат в различни изпитания и забавления:

Игри с топки;

Бой с възглавници;

Въжен мост и въртележка;

Приготвяне на вкусен скаутски хляб.

Важно: Присъствието на родител е задължително. Всички участници трябва да спазват указанията на организаторите.

Входът за всички инициативи е свободен.