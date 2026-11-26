Парламентът прие на второ четене промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с които се увеличават данъчните облекчения за семейства с деца и хора с увреждания. Въвежда се и ново облекчение за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на деца, но измененията предвиждат и по-високи санкции за данъчни нарушения.

Облекчението за едно дете ще бъде 5000 евро, за две – 10 000 евро, а за три и повече – 15 000 евро. За дете с увреждания размерът е 12 000 евро. Запазва се възможността облекченията да се ползват авансово през годината чрез работодателя.

Новото облекчение за детско развитие ще позволява приспадане на действително направени и документално доказани разходи за здравни, образователни и спортни дейности. Максималният размер ще бъде 2000 евро за едно дете, 4000 евро за две и 6000 евро за три или повече деца.

Промени се предвиждат и за хората с 50 и над 50% намалена работоспособност. Данъчната основа ще се намалява с 5280 евро през 2027 г., с 6660 евро през 2028 г. и с 8100 евро от 2029 г. Месечното намаление за доходи от трудови правоотношения също ще нараства поетапно.

Увеличават се и максималните глоби за неспазване на данъчните задължения. За неподаване на декларация в срок санкцията ще бъде до 500 евро, а при неверни или непосочени данни, водещи до по-нисък данък, – до 1000 евро.

Размерът на глобите предизвика спор в парламента. От „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и ДПС възразиха срещу увеличението, като настояха санкциите да бъдат превалутирани, а не повишавани. От „Възраждане“ също заявиха подкрепа за данъчните облекчения, но несъгласие с по-високите наказания.

Предложения за допълнителни облекчения за многодетни семейства, за застраховки „Живот“ и за освобождаване от семестриални такси на определени студентки майки не бяха приети.

Парламентът удължи работното си време и продължи разглеждането на данъчния пакет. След приемането на промените в закона за доходите на физическите лица депутатите започнаха второто четене на измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане. В дневния ред е и Законът за акцизите и данъчните складове, като работата трябва да продължи до приемането на промените в него.