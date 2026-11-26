Изложба с живопис, графика и рисунки от личната колекция на галерията се открива тази вечер в Пловдив и ще остане до 26 януари 2027 г.

L’UNION art gallery в Пловдив представя изложба „Портрети“ на Кольо Карамфилов (1963–2014), която събира живописни творби, графика и рисунки от личната колекция на галерията. Вернисажът е тази вечер, 26 ноември, от 18:00 до 20:00 часа на ул. „Отец Паисий“ №5.

Срещите с творчеството на Карамфилов в галерията през годините се превърнаха в традиция и жест на памет и почит към художника, организирани в навечерието на рождения му ден и Никулден.

В настоящата експозиция човешкото присъствие е водещо – независимо дали става дума за портрет, символичен образ или силует, творбите търсят отвъд видимото, в пространството на паметта, искреността и преживяното.

Серията рисунки представя едни от най-личните жестове на художника към негови близки приятели и съмишленици, с които го свързват дългогодишен творчески диалог и споделен път. Портретите не са просто изображения на познати лица, а свидетелства за човешко доверие и разговор, който продължава чрез изкуството. Сред тях е и своеобразен „портрет на тишината“.

За Кольо Карамфилов рисунката е непосредственият израз на мисълта – първичният жест, в който се съдържа енергията на замисъла, преди да се разгърне в мащабна живопис. С лекота на линията и без излишни детайли той търси не само външната прилика, но и същността, присъствието и вътрешния свят на човека.

Изложбата „Портрети“ в L’UNION art gallery може да бъде разгледана до 26 януари 2027 г.