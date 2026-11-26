Пренасочването на 33 автобусни направления от затварящата на 1 декември автогара „Север“ към „Юг“ и „Родопи“ поставя ново изпитание пред транспортната инфраструктура на Пловдив. Решението на Общинския съвет трябва да осигури обслужването на пътниците след спирането на частната автогара, но същевременно концентрира извънградски автобусен трафик в района на Централна гара и по основни градски артерии. А алтернативата край жп гара „Филипово“ все още не е готова.

Автобусите от автогара „Север“: Посочиха новите спирки

От северния вход към града до Централна гара

Досега значителна част от автобусите, пристигащи от северните и северозападните направления, приключваха маршрута си на автогара „Север“, в район „Северен“. След пренасочването им към „Родопи“ и „Юг“ пътуването на тези автобуси ще продължава към южната част на града.

Така допълнителен автобусен поток ще преминава през ключови участъци от транспортната мрежа на Пловдив, сред които:

Мостовете над река Марица – мостът на бул. „Васил Априлов“ и мостът на Герджика по бул. „Руски“, които са сред основните връзки между северната и южната част на града;

– мостът на бул. „Васил Априлов“ и мостът на Герджика по бул. „Руски“, които са сред основните връзки между северната и южната част на града; Бул. „Васил Априлов“ и бул. „Руски“ – основни градски артерии, по които се очаква да се концентрира част от трафика към южните транспортни точки;

– основни градски артерии, по които се очаква да се концентрира част от трафика към южните транспортни точки; Районът около Централна гара и Бетонния мост – с кръстовищата по бул. „Христо Ботев“ и ул. „Авксентий Велешки“, в близост до приемащите автогари;

– с кръстовищата по бул. „Христо Ботев“ и ул. „Авксентий Велешки“, в близост до приемащите автогари; Подходите към автогара „Родопи“ и ул. „Кукуш“ – заради пренасочването на направленията, които ще използват тази автогара.

Това са участъци, в които автомобилният трафик и без промяната е част от ежедневното придвижване на пловдивчани. Какъв ще бъде конкретният ефект от допълнителните автобуси върху пропускателната способност на тези места, предстои да стане ясно след въвеждането на схемата.

Важно за пътуващите: Къде се местят автобусите от автогара „Север“ след 1 декември

Пътниците от областта ще трябва да прекосяват града

Промяната засяга не само трафика, но и ежедневното придвижване на хората от населените места около Пловдив. Пътниците, които досега са слизали на автогара „Север“, за да стигнат до работни места, училища или други обекти в „Кършияка“, ще трябва да използват новите начални и крайни точки на линиите.

В зависимост от маршрута това може да означава допълнително придвижване с градски транспорт, повече време за пътуване и нови разходи. Неудобството ще бъде особено осезаемо за хората, чиито ежедневни маршрути са в северната част на града, но чиято автобусна линия вече ще завършва на „Юг“ или „Родопи“.

Вместо да слизат на автогара „Север“, откъдето могат да продължат пеша или с градски транспорт към северните квартали, пътниците ще трябва да организират придвижването си от новите точки на пристигане. Това важи и за обратния маршрут – от града към населените места в областта.

„Филипово“ още не е готово

Сегашната ситуация е резултат от продължителен спор за съдбата на автогара „Север“, отлагания, протест и последователни решения на Общинския съвет. През годината пловдивчани протестираха срещу закриването на автогарата, а транспортната схема беше предмет на няколко политически и административни решения. Вижте и предишния материал за потвърденото затваряне на автогара „Север“ и развитието на казуса.

Междувременно Община Пловдив задвижи процедура за временна автогара край жп гара „Филипово“. Общината спечели търг на НКЖИ за наем на терен с площ 2323,66 кв. м за срок от 10 години. Процедурата по осигуряване на наема е придвижена, но изграждането на площадката все още предстои.

По информация на общината проектните дейности включват работа по архитектурната и ВиК част, съгласуване с EVN и подготовка на обществена поръчка за останалите дейности.

Още през май тази година проследихме плановете за изграждане на автогара на терен край „Филипово“, докато общината чака осигуряването на площадката. Сега, когато датата за затваряне на „Север“ е фиксирана, времето за реализация на алтернативата се оказва ключово за транспортното обслужване на града и областта.

Това означава, че новата площадка няма да бъде готова за датата, на която автогара „Север“ прекратява дейността си. Между двете решения – затварянето и изграждането на алтернативата – остава период, в който автобусите ще обслужват пътниците от други транспортни точки в града.

Законовата възможност за автобусите от „Марица“

Промените в Закона за автомобилните превози от края на 2025 г. създават възможност определени автобусни линии от съседни общини да бъдат обслужвани и извън автогара, чрез спирки от градската транспортна мрежа.

Това би могло да бъде една от възможностите за ограничаване на потока към двете приемащи автогари. В проектната схема обаче направления като Царацово, Радиново, Калековец и Ясно поле са разпределени към „Родопи“ и „Юг“.

Остава въпросът дали и кога тази законова възможност ще бъде приложена, така че автобусите от близките населени места да не бъдат принудени да преминават през целия град, ако има подходящи алтернативи за обслужване на пътниците.