От 1 декември 2026 г. автогара „Север“ в Пловдив спира да обслужва автобуси. След днешното решение на Общинския съвет 33 направления ще бъдат пренасочени към останалите две автогари в града – „Родопи“ и „Юг“.

Ето пълния списък на маршрутите, утвърдени от местния парламент, и новите им начални и крайни точки:

На автогара „Родопи“

Всички изброени автобуси ще използват автогарата като начална и крайна спирка:

Пловдив – Казанлък

Пловдив – Раковски

Пловдив – Цалапица

Пловдив – Царацово

Пловдив – Радиново

Пловдив – Ръжево Конаре

Пловдив – Ръжево

Пловдив – Чоба

Пловдив – Чалъкови

Пловдив – Тюркмен

Пловдив – Сърнегор

Пловдив – Върбен

Пловдив – Зелениково

Пловдив – Розовец

Пловдив – Златосел

Пловдив – Свежен

Пловдив – Главатар

На автогара „Юг“

Като начална и крайна спирка:

Пловдив – Съединение

Пловдив – Съединение (през Голям Чардак)

Пловдив – Съединение (през Царимир)

Пловдив – Голям Чардак

Пловдив – Правище

Пловдив – Драгомир

Пловдив – Ясно поле

Пловдив – Калековец

Пловдив – Старосел

Пловдив – Старосел (през Кръстевич)

Пловдив – Мало Крушево

Пловдив – Красновски бани

Пловдив – Велико Търново

Пловдив – Горна Оряховица

Като междинна спирка:

София – Слънчев бряг

София – Бургас

Промяната влиза в сила от 1 декември. Пътниците трябва да проверят от коя автогара ще тръгва конкретния им автобус, преди да потеглят към досегашната „Север“.

Заместник-кметът по транспорт Николай Душков обясни, че автобусите, които влизат в града от посока север от съседните общини, могат да използват спирката на градски транспорт, която се намира на булеварда пред автогара Север, както и други спирки на градските автобуси, но за целта трябва да постъпят искания от кметовете на въпросните общини.

По време на дебата кметът Костадин Димитров съобщи за идея бъдещата нова автогара на Пловдив да бъде в района на Централна гара. Той допълни, че вече са водени разговори в НКЖИ по темата.