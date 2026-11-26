За първи път в България ще се произвеждат цялостни немски бетонови инсталации (бетонови възли). Иновативното производство на „Либхер-Конкрийт Технолоджи Марица“ ще стартира през 2027 г. в новата производствена база на компанията в Тракия икономическа зона (ТИЗ) край Пловдив. Проектът е важна стъпка в развитието на индустриалното присъствие на Liebherr в България и ще създаде нови възможности както за технологично развитие, така и за професионална реализация на български специалисти, съобщават от ръководството на фирмата.

Новото производство е част от международната технологична и производствена експертиза на Liebherr, която разработва смесителни системи повече от 70 години. Съвременните бетонови инсталации вече далеч надхвърлят традиционната представа за механични съоръжения за производство на бетон. Те представляват модулни, автоматизирани и дигитализирани системи, в които машинното инженерство, електротехниката, автоматизацията и софтуерните решения работят в тясна взаимовръзка.

Именно тази технологична еволюция отличава новото поколение бетонови инсталации Liebherr. Благодарение на модулната конструкция отделните компоненти могат да бъдат комбинирани според конкретните потребности на клиента, характеристиките на строителния обект и необходимия производствен капацитет. За разлика от традиционните решения, при които конфигурацията често е по-твърдо зададена, съвременните системи предлагат значително по-голяма гъвкавост, по-лесен монтаж и възможност за адаптиране към различни приложения и пазари.

Съществено предимство са и дигитализацията и интелигентното управление на производствените процеси. Подобрените системи за дозиране и претегляне, честотните преобразуватели и анализът на производствените данни позволяват по-висока точност, по-добра енергийна ефективност и оптимизиране на разхода на материали. При новото поколение бетонови инсталации например, технологията с честотни преобразуватели може да намали енергопотреблението с до 30%, а подобрената точност на претеглянето – да спести до 8 кг цимент на кубичен метър бетон.

Гъвкавостта на технологиите позволява бетоновите инсталации да намират приложение както в производството на готов бетон и сглобяеми строителни елементи, така и при мащабни инфраструктурни и строителни проекти по целия свят.

Зад новата производствена дейност стоят и хората, които ще превърнат технологичните решения в реалност. „Либхер-Конкрийт Технолоджи Марица“ търси мотивирани специалисти за новото производство – заварчици, електромеханици, техници-механици, оператори на CNC машини и бояджии. Компанията предлага конкурентно възнаграждение, бонуси, допълнителни социални придобивки, транспорт, здравно осигуряване и възможности за професионално обучение и развитие.

Новият проект е не просто разширяване на производствения капацитет, а възможност в България да се изграждат продукти с висока технологична добавена стойност, които ще бъдат част от международното портфолио на един от утвърдените световни производители в машиностроенето.